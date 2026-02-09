Quién es Demián Reidel, el exasesor de Javier Milei que renunció en medio de denuncias por corrupción

Durante la campaña presidencial de Javier Milei, su nombre circuló como posible candidato a presidir el Banco Central, cargo que finalmente quedó en manos de Santiago Bausili, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Con la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada, Reidel fue nombrado jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, una función que desempeñó ad honorem. En paralelo, desde abril de 2025 asumió la conducción de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.

El 17 de julio de ese mismo año presentó su renuncia al cargo de jefe de asesores, luego de la fuerte polémica generada por sus declaraciones en las que afirmó que "el único problema de la Argentina es que está llena de argentinos". La decisión fue oficializada días después mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se limitó a aceptar la dimisión y agradecerle los servicios prestados.

Ahora, Demián Reidel dejó también la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, en un contexto marcado por denuncias de presuntas irregularidades en la empresa estatal.