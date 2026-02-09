Quién es Demián Reidel, el exasesor de Javier Milei que renunció en medio de denuncias por corrupción
Físico formado en el Balseiro, exvicepresidente del Banco Central y con paso por Wall Street y Harvard, abandonó su Nucleoeléctrica Argentina tras serias acusaciones.
Demián Reidel fue una de las figuras técnicas de mayor confianza del presidente Javier Milei y, desde abril de 2025, se desempeñaba como presidente de la estatal Nucleoeléctrica Argentina. Su salida del gobierno nacional estuvo atravesada por polémicas públicas y se terminó de concretar esta semana, cuando renunció a la empresa nuclear en medio de denuncias por presuntas irregularidades en su gestión.
El ahora exfuncionario cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional vinculada al mundo de las finanzas y la gestión económica. Es licenciado en Física por el Instituto Balseiro, posee un máster en Matemática Financiera de la Universidad de Chicago y se desempeña como investigador en la Universidad de Harvard.
Además, fue propietario de un fondo de inversión en Estados Unidos y se desempeñó como vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Mauricio Macri.
Su carrera comenzó en el sector financiero internacional, donde trabajó en el área de investigación de mercados emergentes del banco JP Morgan. Más tarde se incorporó a Goldman Sachs, donde estuvo a cargo de la estrategia de deuda externa para países emergentes.
Reidel es cofundador del fondo de cobertura QFR Capital Management y ejerce como profesor en programas de posgrado en Finanzas de la Universidad Torcuato Di Tella. En 2019 fue designado investigador senior del Centro Mossavar-Rahmani de Negocios y Gobierno, perteneciente a la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard.
Durante la campaña presidencial de Javier Milei, su nombre circuló como posible candidato a presidir el Banco Central, cargo que finalmente quedó en manos de Santiago Bausili, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.
Con la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada, Reidel fue nombrado jefe del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, una función que desempeñó ad honorem. En paralelo, desde abril de 2025 asumió la conducción de Nucleoeléctrica Argentina (NASA), la empresa estatal responsable de las centrales Atucha I, Atucha II y Embalse.
El 17 de julio de ese mismo año presentó su renuncia al cargo de jefe de asesores, luego de la fuerte polémica generada por sus declaraciones en las que afirmó que "el único problema de la Argentina es que está llena de argentinos". La decisión fue oficializada días después mediante un decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el presidente Javier Milei y el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien se limitó a aceptar la dimisión y agradecerle los servicios prestados.
Ahora, Demián Reidel dejó también la presidencia de Nucleoeléctrica Argentina, en un contexto marcado por denuncias de presuntas irregularidades en la empresa estatal.
