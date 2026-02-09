Un video de Javier Milei desmiente a la propia Oficina de Respuesta Oficial

La réplica oficial no solo omitió las declaraciones presidenciales, sino que tampoco abordó los puntos centrales de la investigación periodística de Ámbito.com.

oficina respuesta (1)

Por un lado, la respuesta oficial se limitó al título del artículo, evitando referirse a las denuncias por corrupción armamentística que pesan sobre la firma francesa desde hace décadas.

El Gobierno tampoco dio respuesta a las menciones sobre la auditoría de la AGN vinculada a la gestión de Patricia Bullrich, donde se cuestiona la transparencia en la compra de lanchas a Israel.

Este episodio deja a la luz una descoordinación crítica en la comunicación libertaria: mientras una oficina intenta desacreditar la labor de la prensa, el archivo audiovisual del propio Presidente termina validando la información cuestionada, en lo que parece ser un nuevo caso del "mal de la manta corta" informativa.