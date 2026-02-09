Un video de Javier Milei desmiente a la propia Oficina de Respuesta Oficial
La cuenta de X que maneja Juan Doe salió a desmentir una nota de Ámbito.com sobre la compra de submarinos, pero el propio Presidente lo había anunciado en una entrevista.
La reciente creación de la cuenta de X “Oficina de Respuesta Oficial”, bajo la gestión de Juan Pablo Carreira, debutó con varios traspiés informativos, y esta vez hasta un video del propio presidente Javier Milei desmiente los argumentos oficiales.
Tras intentar desmentir un artículo del diario Ámbito.com sobre la adquisición de submarinos a un astillero francés con antecedentes por corrupción, un no tan antiguo video del propio Milei terminó por confirmar la operación y dejar sin sustento la réplica oficial.
La pretendida tarea de fact-checking del Gobierno ignoró un registro clave. El 31 de octubre de 2025, durante una entrevista concedida al medio Public Senat, el Presidente fue explícito al ser consultado por su vínculo con Emmanuel Macron.
“Tenemos una excelente relación con Francia. (…) Estamos comprando submarinos, estamos comprando, además, unos buques para patrullar las costas”, afirmó entonces mandatario, ratificando punto por punto lo que la Oficina de Respuesta intentó catalogar como falso.
La Oficina de Juan Doe fue contundente, incluso en contra de lo que dijo el Jefe de Estado. "La nota del periodista Julián Maradeo afirma que el Gobierno Nacional 'comprará' submarinos de la empresa Naval Group. Esta afirmación es falsa, dado que si bien el Poder Ejecutivo está analizando la necesidad de la Armada Argentina de adquirir submarinos, no existe ningún contrato ni hay ninguna compra en curso actualmente", señaló.
La réplica oficial no solo omitió las declaraciones presidenciales, sino que tampoco abordó los puntos centrales de la investigación periodística de Ámbito.com.
Por un lado, la respuesta oficial se limitó al título del artículo, evitando referirse a las denuncias por corrupción armamentística que pesan sobre la firma francesa desde hace décadas.
El Gobierno tampoco dio respuesta a las menciones sobre la auditoría de la AGN vinculada a la gestión de Patricia Bullrich, donde se cuestiona la transparencia en la compra de lanchas a Israel.
Este episodio deja a la luz una descoordinación crítica en la comunicación libertaria: mientras una oficina intenta desacreditar la labor de la prensa, el archivo audiovisual del propio Presidente termina validando la información cuestionada, en lo que parece ser un nuevo caso del "mal de la manta corta" informativa.
