Luis Caputo aseguró que las "elecciones de medio término son más importantes que las presidenciales del 2027"

Y concluyó: "Realmente lo digo, es inconcebible que la alternativa de gobierno sea el comunismo. Eso no pasa en ningún país".

caputo elecciones de medio término

Las declaraciones del ministro de Economía se dan apenas cuatro días antes de las elecciones legislativas nacionales, que serán sumamente significativas para las dos principales fuerzas del país: La Libertad Avanza y Fuerza Patria.