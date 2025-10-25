Repudiable posteo de Lilia Lemoine contra Lali Espósito por un viejo show en Israel: "Por plata"

posteo lemoine lali israel

Esta no es la primera vez que la diputada critica a Lali, en mayo, la diputada libertaria puso el grito en el cielo por las reiteradas ocasiones en las que la artista declaró que Milei debería "hacer terapia". Además, disparó: "Ella le dedica canciones llamando al presidente y a todos sus seguidores pajeros".

"Es muy fácil esconderse atrás del arte y de la metáfora para ellos", agregó, reafirmando su teoría. Sin embargo, para Lemoine no se trataba de una pelea superficial de las artistas como Lali y María Becerra contra Milei, sino que "juegan la batalla cultural del marxismo cultural".

Encendida, tildó a las cantantes de "egoístas" porque, a pesar de que "los números van bien, se bajó la inflación, se está bajando la pobreza, está empezando a generarse nuevo trabajo en lo privado", entre otros puntos, "no quieren que al presidente le vaya bien".

Asimismo, Lemoine reforzó el apodo "Ladri Depósito" con el que Milei bautizó a la ex Casi Ángeles, y volvió a denunciar que ambas artistas quisieran vivir del Estado.

Qué dijo Lali

Luego de un nuevo ataque de Milei a María Becerra y Lali Espósito, la cantante pop volvió a responderle al presidente. En diálogo con un móvil de Puro Show, defendió a su colega al sostener: "Yo la banco a muerte. Sí, es una laburante. Una número uno, récord de gente que la va a ver. Una capa total, re laburadora" afirmó.

La cantante apuntó que un mandatario no puede arremeter contra una figura del mundo artístico como si estuviera en igualdad de poder. "Primero, aclaremos que somos personas. Somos ciudadanos y humanos de a pie", remarcó Espósito.

En tanto al ser consultada sobre si logró encontrarle la vuelta a los sistemáticos insultos de Javier Milei, la artista respondió: "No, es espantoso y está mal. Está muy mal que pase esto pero bueno, yo voy para adelante. Creo que siempre soy respetuosa. Es raro que me saquen de mis casillas".

"Al pedo me nombra porque, siendo el Presidente, imagino que tenía mucho para decir. La verdad es que están pasando tantas cosas que es rarísimo que tenga ganas de mencionarme a mí, que soy una cantante. Pero bueno, él tendrá sus motivos para hacerlo. A mí sus motivos no me interesan", retrucó Lali.

Y reafirmó: "Yo sé quién soy, no me gusta estar en boca de un primer mandatario de esa manera, con falacias y cosas que son feas y violentas. Pero bueno, es una época en la que se va contra eso, contra algunos discursos de odio, contra formas de mierda de dirigirse al otro".

Por último, respecto al posteo que Milei compartió sobre Becerra, Lali concluyó tajante: "Un delirio me parece. Un delirante pero bueno, acá estamos. María es una campeona y, cuando pasa algo así, te limitás a estar tranquila y a entender por qué el otro necesita decir esa barbaridad de vos cuando no es cierta. Allá él y sus seguidores que tienen esa mirada de los artistas".