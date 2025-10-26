Resultados de las elecciones legislativas 2025 en Ciudad de Buenos Aires: el escrutinio

Tal como ocurrió en todo el país, LLA se impuso en ambas Cámaras: obtuvo siete bancas de Diputados, con 47,35% de los votos; mientras que el peronismo obtuvo 4 bancas con 27%. Las restantes son para Martín Lousteau y la izquierda.

En cuanto al Senado, los libertarios, con Bullrich a la cabeza, se quedaron con dos bancas, mientras que Mariano Recalde, con la restante.

Los resultados de las elecciones legislativas 2025 en Ciudad de Buenos Aires

