Para Ricardo Alfonsín, "muchos más radicales votarán a Massa" en el balotaje

Ricardo Alfonsín también criticó que Milei apelara al insulto como estrategia discursiva, con lo que "siembra odio" de un modo que él asegura no haber visto en ninguna parte del mundo, y mencionó "las convicciones volátiles" del candidato de La Libertad Avanza (LLA).

En particular, Ricardo Alfonsín se acordó de dos referencias que Milei hizo durante el debate sobre los paros realizados por la CGT de Saúl Ubaldini durante el primer gobierno tras la recuperación democrática, el de su padre, cuando en una entrevista de hace dos años concedida al Canal de la Ciudad el mismo Milei había contado que lo primero que hacía al despertarse era practicar golpes de boxeo con un muñeco al que le había puesto una careta de Raúl Alfonsín, "el fracasado hiperinflacionario de Chascomús".

"Yo creo que Milei no es ni el que lo critica a Alfonsín ni el que ayer (por el debate) lo salió a defender. Aparentemente, Milei es un hombre que un día dice una cosa, otro día otra y en los dos casos está diciendo cosas que siente: es un hombre con muchas convicciones pero volátiles. Cambia de idea permanentemente", replicó el embajador.

"A mí, como militante, no me molesta que lo critique, como a otros también. ¿Pero por qué decirlo sembrando odio? ¿Por qué hablar con esa bronca y ese odio? ¿Por qué decir, con placer, 'ese fracasado'?", cuestionó en referencia a cómo Milei suele llamar a Raúl Alfonsín.

El referente de la UCR puso el foco en la "incomodidad" y las "muchísimas contradicciones" que observó en Milei a lo largo del debate del domingo pasado en el aula magna de la Facultad de Derecho se convirtió y aseguró que para gobernar un país como la Argentina en un contexto de crisis se requieren "templanza, espíritu de diálogo, saber aguantarte y escuchar al otro", atributos que asignó a Sergio Massa y que, por el contrario, dijo que le faltan al candidato libertario.

"A mí no me gusta personalizar, pero Milei avanza sobre el adversario, sobre el que no piensa como él, y le dice 'rata', 'gusano', 'parásito', 'excremento humano', 'zurdos de mierda'. Y a los grandes economistas del mundo que piensan distinto les dice barbaridades. Yo eso no lo vi nunca, en la Argentina y en el mundo", resaltó, y se preguntó "qué tipo de personalidad o de inteligencia emocional tendrá este señor", ya que parece "gozar" cuando insulta o agravia.

Alfonsín viajó a la Argentina días atrás y estuvo presente en el debate presidencial que se desarrolló en el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA, pero volverá a Madrid el jueves para votar el domingo ya que figura en el padrón de residentes en España.

Tras lo visto el domingo, el embajador argentino destacó en otro tramo de la entrevista que Massa encarna un "cambio" y no la "continuidad" de lo existente a pesar de que hace un año es el Ministro de Economía de Alberto Fernández.

"Un gobierno de unidad nacional va a ser un gobierno distinto. No será el gobierno anterior", reiteró, y así hizo una distinción entre lo que ocurrirá a partir del 10 de diciembre en el caso de un triunfo de Unión por la Patria (UxP) respecto a lo que la vivió la sociedad entre 2019 y 2023, con la administración del ya exFrente de Todos.

Por sí o por no

Para Alfonsín hijo, "Milei se sintió incómodo porque realmente (a lo largo de la campaña) había incurrido en muchísimas contradicciones. Una vez decía una cosa y luego la otra, y luego venía la contraria. Y después volvía a insistir con lo que había dicho al principio".

"Por eso, fue muy buena la pregunta que le hacía Sergio Massa (el recurso de "por sí o por no"), porque no tenía más remedio que responderla, aunque hizo todo lo posible para evitarlo. Otra cosa que quedó en evidencia con el debate es que esta es la primera elección desde 1983 en que en una elección para Presidente de la República se pone en riesgo la convivencia democrática, como mínimo la calidad de la democracia, pero yo diría que hasta el sistema democrático también", sentenció.

Alfonsín cantó el voto radical en el balotaje

"Van a ser mucho más los radicales que van a votar a Sergio Massa. Pero hay que trabajar, y en el partido hay muchos que están dispuestos a trabajar", señaló.

"Hay que trabajar porque las condiciones no son las más adecuadas como para esperar una movilización espontánea, a pesar de que es una elección dramática, la más dramática desde 1983. Porque un hombre que trata así a sus adversarios, es un señor que no tiene la menor idea de los valores mínimos que deben respetarse en democracia", agregó.