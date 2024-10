Ricardo Quintela quiere llegar a un acuerdo con Cristina Kirchner sobre la conducción del PJ: qué dijo

En declaraciones radiales a Splendid La 990, Quintela señaló: "Yo el día lunes voy a tratar comunicarme con ella para ver si podemos concertar una charla para conversar, ella me dará su opinión, yo la mía... de todas maneras te digo que tiene que ser un acuerdo. Si no hay posibilidad de llegar a un acuerdo, el proceso electoral tiene que ser de la mejor manera posible", indicó.

Respecto de la candidatura de Cristina, el líder provincial se mostró apenado de no haberse enterado antes: "Yo no tenía previsto que ella iba a ser candidata, si yo lo tenía previsto hace dos o tres meses, por su puesto que me ponía a las órdenes de ella, porque tiene un volumen y una magnitud que excede el tema del PJ".

Y agregó: "Me enteré por un tuit de Wado De Pedro que dijo que Cristina tiene que ser presidenta. Luego cuando ella ratifica, que yo pensaba que iba a convocar a los gobernadores, miembros de la CGT, intendentes, algunos legisladores para que pudiéramos sentarnos en una especie de plenario para conversar y discutir, donde nos diga muchachos quiero ser yo la presidenta, quiero ordenar todo esto, creo que tengo las condiciones para hacerlo, pero no".

Finalmente, expresó cuál era su plan inicial antes de enterarse que la expresidenta iba a competir por la presidencia del PJ: "Yo tenía previsto movilizar al peronismo desde el interior hacia la capital, tratar de hacerlo muy federal con la participación de todos los sectores, incluido la juventud, los cuadros intermedios, las mujeres, los trabajadores, para tener un peronismo con una movilidad importante que le permitiera recorrer todas las provincias tanto las que tienen gobiernos justicialistas como las que no la tienen".