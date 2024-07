Ricardo Quintela confirmó que no irá al Pacto de Mayo: "Son 10 puntos impuestos por el Gobierno"

"El balance es que en siete meses no hay una sola propuesta en beneficio de la sociedad, los jubilados tienen congelados su ingresos. Yo tengo mi posición crítica hacia el Gobierno, espero que puedan modificar sus políticas para beneficiar a la gente", sostuvo Quintela en diálogo con la prensa. Y agregó: "Al Pacto de Mayo no voy a ir porque son 10 puntos que fueron impuestos, y hay que firmarlos sin negociaciones previas". Además, en torno a la recientemente aprobada Ley de Bases, el mandatario provincial sostuvo que "son leyes nocivas que no benefician al pueblo argentino".

Por otro lado, destacó que "se van a reiniciar las obras que tienen avances importantes en su ejecución para que puedan culminarse: obras viales, construcción de escuelas, centros de primera infancia". En este sentido, detalló que resta definir "cómo va a ser el financiamiento que pondrá la Nación y el de la provincia, que podrá poner muy poco".

Cabe destacar que Guillermo Francos también llegó a un acuerdo por el tema obras con el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y ya son 17 los gobernadores provinciales que suscribieron a esto.