Roberto García Moritán fue blanco de burlas tras vaticinar que el triunfo de Flávio Bolsonaro era "inexorable"

Todo comenzó cuando García Moritán intentó aplicar sus propias herramientas de medición social desde las playas brasileñas. “En las calles de Ipanema, Río de Janeiro, pregunté a 23 personas a quién votan: ¡17 me respondieron BOLSONARO!”, festejó confiado en una primera publicación. Minutos más tarde, entusiasmado por su particular boca de urna, redobló la apuesta con una frase tajante que terminó volviéndose en su contra: “Me parece que el triunfo de Bolsonaro es inexorable”.