Roberto García Moritán fue blanco de burlas tras vaticinar que el triunfo de Flávio Bolsonaro era "inexorable"
El exfuncionario porteño se mostró abiertamente a favor del candidato de derecha en Brasil y el triunfo de Lula da Silva lo dejó en ridículo.
Las redes sociales no perdonan cuando de pronósticos políticos arriesgados se trata. En las últimas horas, el empresario y exfuncionario porteño Roberto García Moritán quedó en el centro de una ola de memes y cargadas en X luego de haber sentenciado que la victoria de Flávio Bolsonaro en las elecciones de Brasil era un hecho "inexorable".
Todo comenzó cuando García Moritán intentó aplicar sus propias herramientas de medición social desde las playas brasileñas. “En las calles de Ipanema, Río de Janeiro, pregunté a 23 personas a quién votan: ¡17 me respondieron BOLSONARO!”, festejó confiado en una primera publicación. Minutos más tarde, entusiasmado por su particular boca de urna, redobló la apuesta con una frase tajante que terminó volviéndose en su contra: “Me parece que el triunfo de Bolsonaro es inexorable”.
Sin embargo, a medida que el escrutinio oficial avanzó y la tendencia confirmó un escenario completamente adverso para el candidato de la derecha, los usuarios no tardaron en rescatar el tuit del dirigente y convertirlo en blanco de burlas.
Roberto García Moritán fue blanco de burlas tras vaticinar que el triunfo de Flávio Bolsonaro era "inexorable"
En cuestión de minutos, la palabra "Inexorable" se volvió tendencia X. Periodistas, figuras públicas y usuarios anónimos reflotaron el posteo para catalogarlo irónicamente como un amuleto de mala suerte o "efecto mufa".
Una de las personas que comentó el tuit de Moritán fue la reconocida locutora y panelista Marcela Feudale: "Tiene menos visión política que la rana René", escribió, lo que recibió una inmediata respuesta del exfuncionario porteño: "Eras más graciosa de reidora", escribió, intentando denostar a la comunicadora.
No obstante y más allá de los mensajes que cruzó con la locutora, fueron muchos los usuarios que se rieron del infructuoso mensaje del exlegislador y, por supuesto, los memes no tardaron en aparecer.
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