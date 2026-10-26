La chicana futbolera de Lula tras su reelección en Brasil: comparó a Corinthians con Bolsonaro
El presidente brasileño celebró su triunfo electoral con una referencia a su equipo favorito y lanzó una ironía sobre el candidato opositor Flávio Bolsonaro.
Luiz Inácio Lula da Silva combinó política y fútbol durante su discurso tras ser reelegido presidente de Brasil. El mandatario, reconocido hincha de Corinthians, aprovechó la ocasión para bromear sobre la mala campaña de su equipo y compararla con el desempeño electoral de su rival, Flávio Bolsonaro.
“Me voy a reunir con el Corinthians también porque, carajo… Corinthians perdió otra vez. ¿A dónde vamos a llegar? Parece Bolsonaro, solo pierde”, lanzó entre risas y gestos de preocupación. La frase se convirtió en una de las anécdotas de su celebración y estuvo dirigida al dirigente del Partido Liberal, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.
Corinthians, en una crisis deportiva
La ironía de Lula coincidió con un presente preocupante para el conjunto paulista. El Timao volvió a perder durante el fin de semana y, de acuerdo con los datos difundidos tras el encuentro, acumulaba nueve derrotas en sus últimos 11 partidos y se encontraba en zona de descenso del Brasileirao.
El último resultado positivo destacado del equipo se remontaba al 20 de agosto, cuando venció 1-0 a Rosario Central y consiguió eliminar al conjunto argentino de la Copa Libertadores. La mala racha alimentó el comentario del mandatario, que utilizó el momento deportivo del club para lanzar una chicana política durante una jornada histórica para el país.
El saludo de Corinthians a Lula por su reelección
Más allá de las bromas presidenciales, el club también publicó un mensaje para felicitar a Lula por la continuidad de su mandato durante los próximos cuatro años. “El Sport Club Corinthians Paulista felicita a Luiz Inácio Lula da Silva por su reelección como presidente de la república por los próximos cuatro años. ¡Viva la democracia brasileña!”, expresó la institución.
La publicación reflejó el vínculo entre el equipo y el mandatario, que suele exhibir su pasión por Corinthians en apariciones públicas. Esta vez, el fútbol se coló en su discurso triunfal con una comparación que mezcló el mal momento del Timao con la derrota de su adversario político.
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