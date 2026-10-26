La chicana futbolera de Lula tras su reelección en Brasil: comparó a Corinthians con Bolsonaro

“Me voy a reunir con el Corinthians también porque, carajo… Corinthians perdió otra vez. ¿A dónde vamos a llegar? Parece Bolsonaro, solo pierde”, lanzó entre risas y gestos de preocupación. La frase se convirtió en una de las anécdotas de su celebración y estuvo dirigida al dirigente del Partido Liberal, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro.