Macabro hallazgo en Rosario: encontraron el cuerpo de una mujer en un departamento

Según las primeras estimaciones, que pudo conocer el medio local Rosario3, la fecha de la muerte coincidiría con el momento en que la mujer dejó de ser vista en público. A su vez, coincidiría con el relato del hombre, quien habló de un periodo de al menos tres meses.

De momento, los investigadores no hicieron trascender la identidad ni la edad de la mujer, así como tampoco las posibles causas que le provocaron su muerte. En este contexto, en el sector afectado del complejo habitacional trabajaron los peritos forenses, junto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.

En tanto, la Fiscalía de turno dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de la autopsia. El estudio será determinante para establecer si la mujer murió por causas naturales o si existen indicios de posibles hechos de violencia.