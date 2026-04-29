Macabro hallazgo en Rosario: encontraron el cuerpo de una mujer en un departamento
Los vecinos alertaron a la Policía sobre "un olor nauseabundo". La Justicia aguarda los resultados de la autopsia para determinar las causas del fallecimiento.
El cuerpo de una mujer fue encontrado este martes por la tarde en avanzado estado de descomposición en un edificio de Rosario. Según creen los investigadores, la muerte se pudo haber producido hace varias semanas.
El hallazgo se realizó en un departamento del complejo de monoblocks situado en Brandazza al 2800, en el barrio Latinoamérica. La Policía llegó alertada por el llamado de un vecino, quien manifestó su preocupación porque no veía a su vecina desde hacía tres meses. También hubo quienes mencionaron la existencia de "un olor nauseabundo" en las inmediaciones de la vivienda, además de coincidir con el hombre en que hace tiempo no cruzaban a la mujer.
Tras la denuncia, personal de la Policía de Santa Fe llegó hasta la zona de Ovidio Lagos y Rueda y montó un operativo en el lugar. El ingreso a la vivienda fue posible después de que un familiar abriera la puerta del domicilio.
Fue entonces cuando los agentes encontraron el cuerpo en un avanzado estado de descomposición.
Según las primeras estimaciones, que pudo conocer el medio local Rosario3, la fecha de la muerte coincidiría con el momento en que la mujer dejó de ser vista en público. A su vez, coincidiría con el relato del hombre, quien habló de un periodo de al menos tres meses.
De momento, los investigadores no hicieron trascender la identidad ni la edad de la mujer, así como tampoco las posibles causas que le provocaron su muerte. En este contexto, en el sector afectado del complejo habitacional trabajaron los peritos forenses, junto con personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe.
En tanto, la Fiscalía de turno dispuso que el cuerpo sea trasladado al Instituto Médico Legal (IML) para la realización de la autopsia. El estudio será determinante para establecer si la mujer murió por causas naturales o si existen indicios de posibles hechos de violencia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario