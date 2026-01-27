Salta exige narcotest obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado

Narcotest para funcionarios: antecedentes en Argentina

La iniciativa impulsada en Salta cuenta con antecedentes en otras provincias. A mediados de 2025, el gobierno de Santa Fe implementó exámenes toxicológicos obligatorios tanto para integrantes de las fuerzas de seguridad como para funcionarios provinciales, el primero en someterse a la prueba fue el propio gobernador Maximiliano Pullaro, al anunciar la puesta en marcha de la medida.

En ese distrito, los controles se realizan de manera sorpresiva, periódica y no anunciada, están a cargo de laboratorios externos y los resultados se entregan en sobres cerrados dentro de una cadena jerárquica que culmina en el gobernador.

"Los tests se realizan mediante un convenio con la Fundación Argentina de Toxicología y consisten en un hisopado bucal que permite detectar distintas sustancias", explicó en su momento el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni.

En tanto, en 2024, el gobernador de San Luis, Claudio Poggi, había dispuesto la obligatoriedad de los narcotest para funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La normativa establece que los controles son obligatorios, anuales y aleatorios, e incluyen incluso al propio gobernador y a los integrantes de su Gabinete, con el objetivo de garantizar transparencia en el ejercicio de la función pública.