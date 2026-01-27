Descubrí Salta en 2026: el pueblo abandonado con muy pocos habitantes, ideal para conocer

Este salto de agua, de aproximadamente 15 metros de altura, está rodeado de vegetación autóctona y se puede alcanzar realizando una caminata junto al río Las Conchas, cruzando el viejo puente ferroviario. Es una experiencia ideal para quienes disfrutan del senderismo y los paisajes tranquilos.

Dónde queda Alemanía

Alemanía se encuentra en el departamento de Guachipas, en la zona central de la provincia de Salta. Está ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y a 80 kilómetros al norte de Cafayate, uno de los destinos más visitados de los Valles Calchaquíes.

Su ubicación estratégica, en medio de una ruta muy transitada por turistas, la convierte en una parada ideal para quienes recorren el sur salteño.

Cómo llegar a Alemanía

Para llegar a Alemanía desde la capital de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 68, que conecta la ciudad con Cafayate. El trayecto es de aproximadamente 114 kilómetros, lo que representa casi dos horas de viaje en auto.

Desde Cafayate, el recorrido es más corto: unos 83 kilómetros, con un tiempo estimado de 1 hora y 20 minutos. El camino ofrece paisajes espectaculares, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia.