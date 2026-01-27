Descubrí Salta en 2026: el pueblo abandonado con muy pocos habitantes, ideal para conocer
Salta se destaca por sus pueblos escondidos, algunos casi detenidos en el tiempo, que ofrecen una experiencia distinta a la de los destinos tradicionales.
En el corazón de la provincia existe un pequeño poblado que supo ser un pueblo fantasma y que hoy resurge lentamente gracias al turismo. Con apenas 10 familias viviendo en el lugar, este rincón salteño se convirtió en una opción perfecta para quienes buscan desconectar del ruido, respirar aire puro y disfrutar de la naturaleza sin multitudes.
Se trata de un pueblo ubicado sobre una de las rutas más turísticas de Salta y a menos de dos horas de la capital provincial, ideal para una escapada diferente en 2026.
Qué se puede hacer en Alemanía
Recorrer Alemanía es viajar al pasado. Su historia está marcada por el antiguo ramal ferroviario C-13, que conectaba Salta con los Valles Calchaquíes y que, tras dejar de funcionar en 1970, provocó el abandono casi total del pueblo.
Hoy, los pocos habitantes que permanecen en la zona transformaron la antigua estación de tren en una feria de artesanías, donde los visitantes pueden conocer productos regionales y charlar con quienes mantienen viva la memoria del lugar.
Uno de los imperdibles es el Puente Ferroviario, que conserva su estructura original y se convirtió en un símbolo de la época dorada del pueblo. Además, para los amantes de la naturaleza, Alemanía esconde una joya poco conocida: la Cascada de Alemania.
Este salto de agua, de aproximadamente 15 metros de altura, está rodeado de vegetación autóctona y se puede alcanzar realizando una caminata junto al río Las Conchas, cruzando el viejo puente ferroviario. Es una experiencia ideal para quienes disfrutan del senderismo y los paisajes tranquilos.
Dónde queda Alemanía
Alemanía se encuentra en el departamento de Guachipas, en la zona central de la provincia de Salta. Está ubicada a unos 100 kilómetros al sur de la ciudad de Salta y a 80 kilómetros al norte de Cafayate, uno de los destinos más visitados de los Valles Calchaquíes.
Su ubicación estratégica, en medio de una ruta muy transitada por turistas, la convierte en una parada ideal para quienes recorren el sur salteño.
Cómo llegar a Alemanía
Para llegar a Alemanía desde la capital de Salta, se debe tomar la Ruta Nacional 68, que conecta la ciudad con Cafayate. El trayecto es de aproximadamente 114 kilómetros, lo que representa casi dos horas de viaje en auto.
Desde Cafayate, el recorrido es más corto: unos 83 kilómetros, con un tiempo estimado de 1 hora y 20 minutos. El camino ofrece paisajes espectaculares, lo que convierte el viaje en parte de la experiencia.
