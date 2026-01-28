Descubrí Salta: el pueblo con paisajes únicos, coloridos y hermosos
Salta vuelve a posicionarse como una de las provincias más elegidas por los turistas gracias a su diversidad de paisajes, su identidad cultural y sus destinos poco explorados.
Más allá de clásicos como Cerrillos o Cafayate, existe un pueblo que se destaca por su belleza singular y su entorno impactante.
Se trata de San Antonio de los Cobres, una localidad ubicada en el norte salteño que sorprende por sus escenarios de altura, su historia y su conexión con la Puna. Ideal para quienes buscan una escapada distinta, este destino combina naturaleza extrema, tradiciones ancestrales y experiencias inolvidables.
Qué se puede hacer en "San Antonio de los Cobres"
Uno de los grandes atractivos del pueblo es el Tren a las Nubes, una de las excursiones ferroviarias más famosas del país. Desde allí parte este recorrido emblemático que atraviesa los Andes salteños y alcanza alturas superiores a los 4.200 metros sobre el nivel del mar, ofreciendo postales únicas de montañas, valles y viaductos.
El entorno natural es otro de sus grandes puntos fuertes. San Antonio de los Cobres se encuentra en plena Puna, una región de paisajes áridos, imponentes y silenciosos. Es posible realizar caminatas, excursiones en 4x4 y recorridos por la Quebrada del Toro, donde se mezclan formaciones naturales y vestigios de antiguos pueblos mineros.
A pocos kilómetros del pueblo se pueden visitar las Salinas Grandes, un inmenso desierto blanco que impacta por su extensión y su contraste con el cielo azul. Es uno de los paisajes más fotografiados del norte argentino.
La experiencia se completa con un acercamiento a la cultura local. En el pueblo se conservan tradiciones ancestrales de las comunidades andinas, que pueden conocerse a través del Museo Regional, ferias artesanales y celebraciones típicas. Además, la gastronomía regional es un imperdible, con platos como el locro, las empanadas salteñas y la carne de llama.
Dónde queda "San Antonio de los Cobres"
San Antonio de los Cobres está ubicado en el noroeste de la provincia de Salta, dentro de la región de la Puna. Se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de Salta, en una zona de gran valor paisajístico y cultural, rodeada de montañas y altiplanos.
Su localización lo convierte en un punto estratégico para quienes desean explorar el norte argentino desde una perspectiva diferente, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.
Cómo llegar a "San Antonio de los Cobres"
Desde la ciudad de Salta se puede llegar en auto a través de la Ruta Nacional 51, en un viaje que demora entre 2 y 3 horas, dependiendo del estado del camino. Se recomienda contar con un vehículo en buenas condiciones y, de ser posible, 4x4, ya que hay tramos de montaña con curvas pronunciadas.
También existen servicios de ómnibus que conectan Salta capital con San Antonio de los Cobres. El trayecto es más largo y con pocos servicios intermedios, pero es una opción accesible para quienes no viajan en auto.
Otra alternativa es llegar mediante el Tren a las Nubes, una experiencia turística en sí misma. Este servicio funciona en fechas específicas y temporada alta, por lo que es clave consultar disponibilidad con anticipación.
