Descubrí Salta: el pueblo con paisajes únicos, coloridos y hermosos

La experiencia se completa con un acercamiento a la cultura local. En el pueblo se conservan tradiciones ancestrales de las comunidades andinas, que pueden conocerse a través del Museo Regional, ferias artesanales y celebraciones típicas. Además, la gastronomía regional es un imperdible, con platos como el locro, las empanadas salteñas y la carne de llama.

Dónde queda "San Antonio de los Cobres"

San Antonio de los Cobres está ubicado en el noroeste de la provincia de Salta, dentro de la región de la Puna. Se encuentra a unos 160 kilómetros de la ciudad de Salta, en una zona de gran valor paisajístico y cultural, rodeada de montañas y altiplanos.

Su localización lo convierte en un punto estratégico para quienes desean explorar el norte argentino desde una perspectiva diferente, lejos de los circuitos turísticos tradicionales.

Cómo llegar a "San Antonio de los Cobres"

Desde la ciudad de Salta se puede llegar en auto a través de la Ruta Nacional 51, en un viaje que demora entre 2 y 3 horas, dependiendo del estado del camino. Se recomienda contar con un vehículo en buenas condiciones y, de ser posible, 4x4, ya que hay tramos de montaña con curvas pronunciadas.

También existen servicios de ómnibus que conectan Salta capital con San Antonio de los Cobres. El trayecto es más largo y con pocos servicios intermedios, pero es una opción accesible para quienes no viajan en auto.

Otra alternativa es llegar mediante el Tren a las Nubes, una experiencia turística en sí misma. Este servicio funciona en fechas específicas y temporada alta, por lo que es clave consultar disponibilidad con anticipación.