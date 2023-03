Un stripper por un voto: la polémica propuesta de una candidata a diputada

Tras el sorteo erótico, que ganaron tres mujeres, estalló el escándalo.

galleguillos.jpg

"Me dijeron desde prostituta a que soy una impresentable", contó sorprendida la candidata del Frente Avancemos Salta.

Y explicó: "Sugerí hacer una actividad recreativa, contratar un bailarín para hacer un show y hacerle un regalo a todas las mujeres presentes. Es muy importante escuchar la voz de la gente, pero me llamó mucho la atención que personas de mi propio género me insulten. Me dijeron desde prostituta a que soy una impresentable, que no sirvo, que debería no existir. Cosas muy duras”.

"Algunos me decían: Griselda, por qué no sorteas cursitos a las chicas para que laven los platos, que limpien la casa, que hagan cosas para el hogar; pero yo quiero decirles que las mujeres tenemos el derecho de disfrutar, de pasarla bien, sobre todo por soportar aquellas que tienen a su marido en casa", dijo entre risas.