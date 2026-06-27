"Saluden...": el día que Manuel Adorni se burló de los despedidos de Télam
El ahora exfuncionario basó su gestión como vocero en las constantes provocaciones, incluso contra trabajadores que se quedaron sin empleo.
La salida de Manuel Adorni de la gestión pública reavivó en las redes sociales el archivo de su paso por la vocería presidencial. Lejos de la solemnidad institucional, la gestión estuvo marcada por un estilo confrontativo y provocador que hoy, en el día de su dimisión, muchos usuarios y trabajadores de prensa salieron a recordarle.
Entre sus hitos más cuestionados, volvió a ponerse sobre la mesa su abierta burla ante el desmantelamiento de la agencia estatal de noticias Télam. Que claramente este sábado se le vino en contra.
La burla de Manuel Adorni a los trabajadores de Télam
El episodio en cuestión ocurrió en marzo de 2024. En aquel momento, en medio del conflicto por la suspensión de la histórica agencia de noticias y con vallas policiales impidiendo el ingreso de los cronistas, fotógrafos y administrativos a sus puestos de trabajo, Adorni utilizó sus redes para celebrar la medida de una forma que cosechó un repudio generalizado.
"Saluden a TELAM que se va...", escribió con ironía en su cuenta de X (entonces Twitter).
Aquel mensaje, lejos de ser tomado como una comunicación oficial, fue recibido como una provocación directa hacia las aproximadamente 500 personas que se quedaban sin su sustento diario.
El posteo le valió en su momento una ola de reproches por la falta de empatía ante la pérdida de puestos laborales, un rasgo que repitió en sucesivas conferencias de prensa al formalizar despidos en distintas áreas del Estado.
Hoy, con la confirmación de su renuncia acorralado por los escándalos y tras haber tomado la drástica decisión de bloquear las respuestas en su perfil digital, las comunidades de trabajadores rememoraron aquellas palabras. Varios periodistas y ex-empleados de la agencia estatal replicaron su vieja frase capicúa para despedirlo del cargo.
La paradoja no pasó desapercibida para nadie en el ecosistema de X: el funcionario que inmortalizó el latiguillo "Fin" para cerrar debates y que festejaba los recortes ajenos con soltura digital, terminó su ciclo político en un estricto silencio virtual, acallando los comentarios de la misma plataforma que usó para celebrar los despidos.
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