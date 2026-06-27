"Saluden...": el día que Manuel Adorni se burló de los despedidos de Télam

image La burla de Manuel Adorni a los trabajadores de Télam

Aquel mensaje, lejos de ser tomado como una comunicación oficial, fue recibido como una provocación directa hacia las aproximadamente 500 personas que se quedaban sin su sustento diario.

El posteo le valió en su momento una ola de reproches por la falta de empatía ante la pérdida de puestos laborales, un rasgo que repitió en sucesivas conferencias de prensa al formalizar despidos en distintas áreas del Estado.

Hoy, con la confirmación de su renuncia acorralado por los escándalos y tras haber tomado la drástica decisión de bloquear las respuestas en su perfil digital, las comunidades de trabajadores rememoraron aquellas palabras. Varios periodistas y ex-empleados de la agencia estatal replicaron su vieja frase capicúa para despedirlo del cargo.

La paradoja no pasó desapercibida para nadie en el ecosistema de X: el funcionario que inmortalizó el latiguillo "Fin" para cerrar debates y que festejaba los recortes ajenos con soltura digital, terminó su ciclo político en un estricto silencio virtual, acallando los comentarios de la misma plataforma que usó para celebrar los despidos.