Sandra Pettovello denunció a Pablo de la Torre ante la Oficia Anticorrupción

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, busca despegarse del escándalo que se generó tras conocerse que su cartera mantuvo ocultas 5 mil toneladas de alimentos al mismo tiempo que crece la pobreza y el Gobierno desabastece a los comedores populares, y denunció al ex secretario de Niñez y Familia, Pablo de la Torre, ante la Oficina Anticorrupción por supuesta "falta de transparencia" en el cuidado y distribución de los alimentos que permanecían en galpones. "No trabajamos con gente que no tengamos el 100% de confianza", aseguró Pettovello.