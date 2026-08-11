Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para que senadoras embarazadas puedan votar de forma remota
Anabel Fernández Sagasti no pudo viajar a Buenos Aires por estar cursando un embarazo de alto riesgo y no se le permitió participar de la sesión ni votar
Tras la polémica en la previa de la votación en el Senado del fallido intento del gobierno de Javier Milei por modificar la Ley de Tierras de modo de liberar de toda restricción su extranjerización, la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti presentó este martes un proyecto de ley para modificar el reglamento de la Cámara Alta de modo de que se habilite a las senadoras embarazadas participar de las sesiones de forma remota.
impedida de viajar a la Ciudad de Buenos Aires por estar cursando un embarazo de 32 semanasa considerado de alto riesgo, Fernández Sagasti había pedido participar de la sesión de la semana pasada de manera remota, posibilidad que la titular del Senado, Victoria Villarruel, había delegado en el cuerpo de senadores definir si lo aceptaba o no y que finalmente fue rechazada.
La propuesta busca evitar que las provincias pierdan parte de su representación en debates clave cuando una representante atraviesa una situación de salud que le impide trasladarse hacia Buenos Aires.
Según explicó la senadora, el proyecto plantea una excepción puntual que no abre la puerta a solicitudes discrecionales por parte de otros miembros del cuerpo legislativo.
"Presenté un proyecto para modificar el reglamento del Senado de la Nación: que exclusivamente las senadoras con contraindicación médica de viajar por estar embarazadas puedan sesionar y votar de forma remota, mientras dure esa restricción”, explicó Fernández Sagasti en su cuenta en la red social X.
La referente del bloque opositor recordó que la Cámara alta cuenta con la experiencia previa del trabajo realizado a distancia durante la pandemia de coronavirus cosa que se pudo hacer también con el aval de la Corte Suprema de Justicia.
"Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión", remató la senadora.
Y concluyó: "Para eso presenté este proyecto. Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza".
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