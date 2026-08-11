Anabel Fernández Sagasti presentó un proyecto para que senadoras embarazadas puedan votar de forma remota

La referente del bloque opositor recordó que la Cámara alta cuenta con la experiencia previa del trabajo realizado a distancia durante la pandemia de coronavirus cosa que se pudo hacer también con el aval de la Corte Suprema de Justicia.

"Me hubiese gustado explicar esto en la sesión del jueves, en la que estuve conectada, pero me enteré en el mismo momento que ustedes que el decreto que me autorizaba a votar se pasaba a comisión, mezclado con otro pedido que nada tenía que ver, a mano alzada y sin discusión", remató la senadora.

Y concluyó: "Para eso presenté este proyecto. Para que a ninguna provincia le vuelva a pasar lo que le pasó a Mendoza".