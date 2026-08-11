El Gobierno anunció una inversión privada de USD 800 millones para reforzar la red eléctrica del AMBA

De acuerdo con el Gobierno, el proyecto será financiado completamente con capital privado y contará con una garantía otorgada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El Tesoro nacional no participará directamente del financiamiento. “El Tesoro no tiene ningún tipo de participación en el financiamiento de esta obra”, remarcó el funcionario.

AMBA I será el primer paso de un programa que contempla 16 proyectos destinados a incorporar más de 5.600 kilómetros de nuevas líneas a la red eléctrica nacional. El objetivo oficial es ampliar la infraestructura disponible y acompañar el crecimiento de la demanda energética.

Ravier vinculó la necesidad de estas inversiones con el deterioro que, según planteó, sufrió el sistema eléctrico durante las últimas décadas. En ese sentido, cuestionó las políticas aplicadas durante los gobiernos kirchneristas y afirmó que entre 2003 y 2023 el Estado destinó alrededor de USD 150.000 millones en subsidios.

“Durante más de dos décadas el kirchnerismo pretendió instalar la falsa premisa de que los servicios pueden valer menos de lo que cuesta producirlos”, sostuvo. También señaló que el país atravesó “17 veranos consecutivos con cortes de luz masivos y recurrentes”.

El Gobierno defendió el esquema de inversión privada

El vocero sostuvo que la actual administración busca modificar el modelo de financiamiento de la infraestructura energética mediante incentivos para la participación privada.

“Nuestra administración eligió un camino diferente: rompimos con la lógica del estancamiento y apostamos por un modelo basado en la libertad de mercado, el orden fiscal y los incentivos correctos para atraer la inversión privada”, afirmó.

La obra del AMBA se presenta así como una de las principales iniciativas dentro de la estrategia oficial para ampliar el transporte eléctrico sin recurrir a fondos del Tesoro.