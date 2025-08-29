Santa Fe: trabajadores de una fábrica en huelga echaron a la senadora libertaria Florencia Arietto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Florencia Arietto (@florenciarietto)

Durante la jornada trascendió que los 280 empleados de Vassalli iniciaron la huelga en reclamo del pago de los sueldos de julio, el medio aguinaldo, aumentos paritarios y los aportes previsionales adeudados desde abril, lo que los dejó sin cobertura de obra social.

Los trabajadores estiman que la deuda promedio es de "un millón y medio de pesos por persona", y rechazaron la versión de Arietto sobre que los obligan a parar: "No es que el sindicato nos aprieta, es que no tenemos sueldos ni obra social. Hay compañeros con cortes de luz y órdenes de desalojo", aseguraron.

La tensión escaló luego de que Arietto publicara un mensaje en sus redes sociales, anunciando que viajaría a Firmat para "defender a una pyme bloqueada por la mafia sindical de la UOM". Para cuando llegó a la fábrica en Santa Fe los manifestantes ya estaban avisados y la recibieron con un sonoro "que se vaya".

En calidad de representante legal de la empresa, Arietto argumentó que en realidad Vassalli no puede producir debido a un "bloqueo sindical" y presentó una denuncia penal contra los dirigentes de la UOM.