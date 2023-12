Santiago Bausili es presidente del Banco Central en comisión

A la espera de la oficialización de su nombramiento, Bausili se reunió el lunes con su antecesor Miguel Ángel Pesce. Bausili llegó al encuentro acompañado por otros tres nuevos integrantes del Directorio del Banco Central: Vladimir Werning, ex funcionario del Gobierno de Mauricio Macri y ex JP Morgan, quien se desempeñará como vicepresidente primero de la entidad; Alejandro Lew, ex director financiero de YPF, quien será vicepresidente segundo; y la abogada Verónica Holub, quien aún no fue confirmada para ningún cargo en la entidad.

Se prevé que este martes vuelva a reeditarse el feriado cambiario virtual que se experimentó ayer a la espera del paquete de anuncios del ministro Caputo.

Mediante la designación, la nueva conducción ya puede dictar regulaciones incluso antes de convocar a la primera reunión de Directorio. De acuerdo con la Carta Orgánica del BCRA, se requieren cinco integrantes para que el Directorio pueda sesionar, pero el Presidente junto a solamente dos directores pueden dictar resoluciones en caso de emergencia.

Así se espera que, tras los anuncios de Caputo de esta tarde, el Banco Central informe una serie de definiciones que ya podrían comenzar a implementarse en el mercado a partir de mañana mismo.

La renuncia de Pesce

El Decreto 18/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial oficializó las renuncias de Miguel Ángel Pesce y del directorio del Banco Central.

Junto a Pesce también dejaron sus puestos en la Autoridad Monetaria Sergio Adrián Woyecheszen (Vicepresidente del BCRA); Claudio Martín Golonbek (Director del BCRA); Zenón Alberto Biagosch (Director del BCRA); Lisandro Pablo Cleri (Director del BCRA); Jorge Eduardo Carrera (Director del BCRA); Eduardo Hecker (Director del BCRA); Pablo Manuel Carreras Mayer (Director del BCRA); Juan Agustín D'Attellis (Director del BCRA) y Waldo José María Farías (Síndico Adjunto del BCRA).

Decreto 19/2023:

aviso_300747.pdf