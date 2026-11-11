Se fue León XIV y se terminó la paz: la sugestiva publicación de Javier Milei ¿dirigida a Patricia Bullrich?
El Presidente parece haber respondido agudamente a los continuos desplantes que le viene presentando la senadora, eventual contrincante en la elección de 2027.
En medio de las rispideces que últimamente se vienen agudizando entre el círculo más íntimo de Javier Milei y Patricia Bullrich, el Presidente hizo este miércoles una sugestiva publicación en redes sociales.
“Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”, escribió el mandatario en su cuenta oficial de Instagram, sobre la imagen de una carabela incendiándose mientras una figura la observa.
Un texto y una imagen que, considerando el contexto político que atraviesa el Gobierno, levantaron todo tipo de especulaciones sobre el destinatario -o destinataria- del mensaje: desde referentes de la oposición hasta la jefa del bloque de senadores oficialistas.
Patricia Bullrich: Plan B de La Libertad Avanza
Es que, cada día, Patria Bullrich se desmarca cada vez más de Casa Rosada al plantear diferencias con relación al manejo que hace el oficialismo de las crisis que viene atravesando, desde el escándalo Manuel Adorni hasta la estrategia anarcocapitalista en cuando a discapacidad, universidades, Presupuesto y Ley de Tierras, por citar algunos ejemplos.
Un nuevo gesto de autonomía de la exministra de Seguridad fue la publicación de la foto en la que se la ve reunida con cerca de quince dirigentes y diputados nacionales, lo que provocó escozor en el entorno presidencial, particularmente en Karina Milei.
La secretaria general de la Presidencia sabe, como todos o casi todos los analistas políticos más o menos al tanto de la realidad nacional, que en torno a las diferencias exhibidas públicamente Bullrich se postula como eventual alternativa o salvavidas para el proyecto anarcocapitalista en las elecciones presidenciales del año próximo.
Por ahora, la rebeldía de la senadora se mantiene en gestos, pero al acercarse el proceso electoral y eventualmente consumarse el colapso económico y político del Gobierno, la senadora se mostrará como precandidata, forzando una primaria dentro de La Libertad Avanza que la enfrente al mismísimo Milei, que tiene en la reelección como leit motiv para los próximos doce meses.
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