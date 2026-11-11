Se fue León XIV y se terminó la paz: la sugestiva publicación de Javier Milei ¿dirigida a Patricia Bullrich?

La secretaria general de la Presidencia sabe, como todos o casi todos los analistas políticos más o menos al tanto de la realidad nacional, que en torno a las diferencias exhibidas públicamente Bullrich se postula como eventual alternativa o salvavidas para el proyecto anarcocapitalista en las elecciones presidenciales del año próximo.

Por ahora, la rebeldía de la senadora se mantiene en gestos, pero al acercarse el proceso electoral y eventualmente consumarse el colapso económico y político del Gobierno, la senadora se mostrará como precandidata, forzando una primaria dentro de La Libertad Avanza que la enfrente al mismísimo Milei, que tiene en la reelección como leit motiv para los próximos doce meses.