Se pospuso el tratamiento del proyecto de financiamiento enviado a la Legislatura bonaerense por Axel Kicillof
Aunque el gobernador Axel Kicillof consiguió un amplio respaldo para votar dos de las tres leyes del paquete económico, deberá seguir negociando para sacar adelante en los próximos días la pata clave para la gestión del próximo año: el endeudamiento por más de 3 mil millones de dólares.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, logró que la Legislatura bonaerense apruebe el Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal Impositiva pero deberá seguir esperando y negociando por la Ley de Financiamiento que le permitirá a la mayor provincia del país tomar deuda por más de 3 mil millones de dólares. Para el mandatario bonaerense se trata de una herramienta clave para la gestión del próximo año.
Tras varias jornadas de frenéticas negociaciones la Cámara de Diputados bonaerense avanzó en la noche del miércoles en la aprobación del Presupuesto 2026 y la Ley Fiscal, gracias al apoyo del peronismo; los denominados libertarios dialoguistas; el bloque Somos Buenos Aires; la UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica. Sin embargo Kicillof no logró reunir todavía los votos necesarios para avanzar en el endeudamiento que choca contra la resistencia de las bancadas de La Libertad Avanza, el PRO, UCR Cambio Federal y la Coalición Cívica.
Según detalló un diputado opositor, la traba en este debate gira en torno al fondo para los municipios que se incluye en la Ley de Financiamiento. El proyecto original del Ejecutivo bonaerense estipulaba que la creación del Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal sería de un 8% de la deuda que tomaría el ejecutivo sobre un total de 1.990 millones de dólares. Sin embargo la comisión de Presupuesto e Impuesto lo modificó y estipuló que el fondo para los intendentes sea de libre disponibilidad y que el fondo se componga no solo del artículo que pide una autorización de deuda por 1.990 millones de dólares; sino también sobre el artículo que solicita un endeudamiento por otros 1.045 millones. Este cambio garantizaría que la masa de recursos que vaya a trasladarse a los municipios sea mucho mayor. Esta era una demanda de los intendentes, sin embargo la oposición reclama que haya un fondo fijo y que quede explicitado cómo se va a ejecutar.
Así planteado el escenario, la negociación por el endeudamiento tiene por delante todavía muchos capítulos más.
En tanto, en el debate por el Presupuesto, el bloque de la UCR Cambio Federal pidió eliminar el artículo 89 e incluso lo hizo con el aval de algunos intendentes del oficialismo. Allí se modificaba el artículo 142 del Código de Agua provincial. Establecía la prohibición del loteo y las construcciones que revistan carácter permanente en una franja de 150 metros contados desde la línea de ribera aledaña al Océano Atlántico y la edificación sobre los médanos y cadenas de médanos que lleguen hasta el mar aun a mayor distancia”, y se sostenía que la autoridad de aplicación -en este caso la Autoridad del Agua- podía autorizar construcciones de carácter no permanente, removibles y compatibles con la protección del ambiente hasta el límite de los 100 metros de la línea de ribera aprobada, o establecer zonas más restrictivas.
“No se incrementa la presión tributaria, no se aumentan las cuotas de ingresos brutos y se reducen la alícuotas de la fabricación de cartón y de cervezas”, explicó el presidente de la comisión de Presupuesto en Diputados, Juan Pablo De Jesús sobre la Ley Fiscal que este miércoles también se votó afirmativamente. Era una de las demandas de la oposición en la ley fiscal y que el Ejecutivo accedió. En lo que respecta a la baja de Ingresos Brutos para la producción de cerveza fue un pedido de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires que puso sobre la mesa el presidente del bloque PRO, Matías Ranzini.
Además, la patente automotor pasará a ser municipal para el año 2014 y año 2015. Además, se eliminó la cuota complementaria del inmobiliario para grandes contribuyentes.
