Se pospuso el tratamiento del proyecto de financiamiento enviado a la Legislatura bonaerense por Axel Kicillof

“No se incrementa la presión tributaria, no se aumentan las cuotas de ingresos brutos y se reducen la alícuotas de la fabricación de cartón y de cervezas”, explicó el presidente de la comisión de Presupuesto en Diputados, Juan Pablo De Jesús sobre la Ley Fiscal que este miércoles también se votó afirmativamente. Era una de las demandas de la oposición en la ley fiscal y que el Ejecutivo accedió. En lo que respecta a la baja de Ingresos Brutos para la producción de cerveza fue un pedido de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires que puso sobre la mesa el presidente del bloque PRO, Matías Ranzini.

Además, la patente automotor pasará a ser municipal para el año 2014 y año 2015. Además, se eliminó la cuota complementaria del inmobiliario para grandes contribuyentes.