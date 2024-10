Según Guillermo Francos, a Javier Milei "no le preocupa que se apruebe el Presupuesto 2025"

"Esperemos que no sea así. Pero tampoco nos asusta. Cuando uno tiene la vivencia de gobernar en minorías parlamentarias tan marcadas, es como que está entrenado para poder enfrentar una situación crítica como esa", aseguró Francos en diálogo con Infobae, sobre la chance de que el proyecto no sea aprobado.

En este marco, el jefe de Gabinete argumentó que "uno tiene un presidente como Milei, que no le tiene miedo a nada y está convencido de lo que está haciendo", por lo que sostuvo: "A él no le preocupa, él espera que el Presupuesto que mandó se apruebe, pero si no se aprueba él les dirá a los argentinos 'miren, vamos a gobernar de esta forma'".

De todos modos, Francos avisó que en caso de que no avance la iniciativa, podría prorrogarse el Presupuesto 2023, con el que operó el Gobierno durante todo este año.

"Siempre es una posibilidad. Nosotros hemos planteado un presupuesto y estamos casualmente en este momento discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Si no se aprueba, quedará vigente el Presupuesto anterior con las actualizaciones que correspondan", sostuvo el funcionario.

Por otro lado, Francos se refirió al reciente veto a la ley de Financiamiento Universitario y al conflicto que se desató con las instituciones de enseñanza superior.

"El Gobierno es un promotor de la educación pública", remarcó el funcionario, pese al desfinanciamiento que llevan a cabo en las universidades.