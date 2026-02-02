Clima hoy en el AMBA: el pronóstico del tiempo para el lunes 2 de febrero
El primer lunes del año tendría buenas condiciones del clima pero mucho calor, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional.
La nueva semana da inicio con la llegada de la tercera ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con buenas condiciones del clima pero elevadas temperaturas, según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
De esta manera, el lunes que se presenta muy caluroso, con nubosidad variable y marcas térmicas que rondarán entre 23 y 34 grados.
El organismo nacional emitió, además, una alerta amarilla por altas temperaturas extremas.
El pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
El martes se anticipa con cielo parcialmente nublado en la madrugada y probabilidad de tormentas aisladas en la mañana, mejorando con cielo mayormente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de entre 24 y 33 grados.
Del mismo modo, el miércoles tendría cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; acompañado de marcas de entre 24 y 33 grados.
Se mantiene el pronóstico de calor para el jueves, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas altas, de entre 24 y 34 grados.
Para cerrar la semana, el organismo nacional anticipa un viernes con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 26 y 33 grados.
De acuerdo con el SMN, el alivio llegaría recién para el fin de semana: el sábado se daría un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas que oscilarán entre 24 y 27 grados.
