Clima hoy en el AMBA: el pronóstico del tiempo para el lunes 2 de febrero

Se mantiene el pronóstico de calor para el jueves, con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas altas, de entre 24 y 34 grados.

Para cerrar la semana, el organismo nacional anticipa un viernes con probabilidad de tormentas aisladas en la madrugada y mañana, pero mejorando en la tarde y noche con cielo mayormente nublado, y temperaturas de entre 26 y 33 grados.

De acuerdo con el SMN, el alivio llegaría recién para el fin de semana: el sábado se daría un abrupto descenso de las temperaturas, con marcas que oscilarán entre 24 y 27 grados.