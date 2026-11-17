La agenda legislativa y el acuerdo con Estados Unidos

Durante la reunión, la mesa política repasó los proyectos previstos para tratar en el Congreso. En la Cámara baja, se analizaron iniciativas como la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA).

En tanto, para la sesión del Senado de este jueves, se mencionaron la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), la Ley Joaquín, el régimen de cabotaje, la inviolabilidad de la propiedad privada y los proyectos vinculados con discapacidad.

Además, se informó que este martes se retomaría el trabajo en comisiones sobre la reforma electoral, con la recepción de propuestas y modificaciones de los distintos bloques. El oficialismo prevé que el debate continúe durante los próximos días.

Otro de los puntos abordados fue el acuerdo sobre Comercio e Inversiones Recíprocos firmado entre la Argentina y Estados Unidos, que el Gobierno enviará al Congreso para su tratamiento. El entendimiento contempla beneficios arancelarios, apertura de mercados e inversiones en minerales críticos, entre otros aspectos.

Del encuentro participaron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

Las negociaciones por la reforma electoral

El Gobierno busca reunir los votos necesarios para suspender las primarias y negocia con los gobernadores la incorporación de cambios al sistema electoral. El encargado de llevar adelante esas conversaciones es el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien trabaja para conseguir los respaldos en el Congreso.

Este martes, la comisión de Asuntos Constitucionales debatirá la iniciativa con el objetivo de avanzar en un dictamen de mayoría que permita llevarla al recinto.

Por su parte, el PRO confirmó que acompañará la suspensión de las PASO, la aprobación de Ficha Limpia y la eliminación de la elección directa de los parlamentarios del Mercosur, que pasarían a ser designados por la Cámara de Diputados. La posición quedó expresada en un comunicado difundido este martes en la cuenta oficial del partido en X, donde también reafirmaron su respaldo a la iniciativa de Ficha Limpia.