"Separación del cargo": José Mayans confirmó el pedido de interpelación y moción de censura para Manuel Adorni

Pérdida de confianza y un desenlace inédito para Manuel Adorni

Al ser consultado por el periodista de A24 sobre si la interpelación y la moción de censura se tratarán en la misma jornada, el jefe de la bancada opositora fue tajante. "Sí, sí, sí, obviamente. Ese mismo día. Nosotros rechazamos el hecho de que venga a dar un informe general; nadie le va a preguntar nada porque es una persona que no tiene ya la confianza del Parlamento", indicó.

En ese sentido, Mayans redobló la apuesta y adelantó la máxima sanción que prevé la Constitución Nacional. Apuntó: "Tiene que venir a responder por los delitos que cometió prácticamente como funcionario público. Así que, a partir de ahí, se va a hacer la interpelación, moción de censura y, muy posiblemente, la separación del cargo".

Duras críticas de José Mayans por la declaración jurada de Manuel Adorni

Durante la rueda de prensa, el periodista Eduardo Feinmann intervino para señalar la gravedad institucional de la medida, catalogándolo como "un hecho inédito e histórico" que no registra antecedentes desde la reforma constitucional de 1994.

Mayans coincidió con el diagnóstico y justificó la decisión basándose en las explicaciones que dio el funcionario sobre su situación fiscal. "Es la primera vez que tenemos un jefe de gabinete que va al Parlamento a dar explicaciones que son de absoluta dudosidad. Tenemos absolutas dudas con lo que presentó diciendo que estaba todo declarado, que no tenía ningún inconveniente, y después las explicaciones que dio con el tema del pendrive", sentenció el legislador.

Finalmente, el senador puso el foco en los números que desataron el escándalo. "Una persona que declaró 11 millones y ahora tiene una declaración jurada de 956 mil millones, tengo entendido que son. Es un crecimiento patrimonial absolutamente desmedido", concluyó de manera tajante antes de reingresar al Congreso.