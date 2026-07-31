Guillermo Tofoni y Foster Gillett, imputados por presunto lavado de dinero
La Fiscalía Penal Económica avanza sobre las operaciones vinculadas al fútbol argentino y busca reconstruir un posible circuito de fondos entre Uruguay, Argentina y Europa.
Guillermo Tofoni y Foster Gillett quedaron formalmente imputados en una investigación judicial por presunto lavado de dinero que busca determinar cómo se movieron distintos fondos vinculados con operaciones y negociaciones dentro del fútbol argentino. El expediente se encuentra en plena etapa de recolección de pruebas y ya generó una serie de requerimientos dirigidos a clubes y sociedades relacionadas con los empresarios.
La investigación está a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, conducida por el fiscal Emilio Guerberoff. Entre las primeras medidas adoptadas se encuentran pedidos de información a Estudiantes de La Plata y a otras instituciones deportivas, con el objetivo de reconstruir las operaciones realizadas por el grupo empresarial y establecer el origen y destino de los fondos involucrados.
El expediente también alcanza a las firmas Grupo Gillett y World Eleven, vinculadas con los empresarios. La Justicia intenta determinar si detrás de determinadas inversiones, transferencias y negociaciones relacionadas con futbolistas existió algún mecanismo destinado a introducir o blanquear dinero mediante operaciones vinculadas con el negocio deportivo.
La llegada de Foster Gillett al fútbol argentino estuvo relacionada con Guillermo Tofoni y tuvo uno de sus principales capítulos en el Pincharrata. El empresario estadounidense había anunciado una inversión cercana a los 150 millones de dólares en la institución, aunque finalmente ese proyecto no llegó a concretarse en los términos anunciados.
Guillermo Tofoni y Foster Gillett, en la mira de la Justicia
A pesar de que aquella inversión no se materializó, la investigación judicial busca establecer si el grupo empresario realizó movimientos económicos importantes alrededor del mercado de pases. Según los elementos que analiza la Fiscalía, el volumen de operaciones habría rondado los 30 millones de dólares entre transferencias concretadas y negociaciones que finalmente no llegaron a cerrarse.
En ese entramado aparecen distintos futbolistas que estuvieron vinculados con gestiones realizadas por el grupo. Entre los nombres mencionados en el expediente se encuentran Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. La Justicia procura establecer qué tipo de operaciones se realizaron alrededor de cada uno de esos jugadores y cuál fue el recorrido del dinero involucrado.
Uno de los puntos que despertó especial interés de los investigadores es el acuerdo que Foster Gillett habría firmado con Rampla Juniors, de Uruguay, por un período de 30 años. Ese vínculo es analizado dentro de una hipótesis más amplia que busca determinar si el fútbol pudo haber sido utilizado como vehículo para mover fondos entre diferentes países.
En particular, la Fiscalía puso el foco sobre una posible ruta Uruguay-Argentina-Europa. El objetivo consiste en establecer si determinados movimientos económicos vinculados con contratos deportivos, pases de jugadores o sociedades podían utilizarse para darle apariencia lícita a fondos de origen cuestionado. La imputación no significa que los empresarios hayan sido declarados culpables.
La causa todavía se encuentra en una etapa preliminar y será necesario avanzar con la producción de pruebas para determinar si existieron efectivamente maniobras de lavado de activos y cuál habría sido la participación concreta de cada una de las personas investigadas. Por ese motivo, los requerimientos de información a clubes y empresas resultan centrales para el avance del expediente.
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