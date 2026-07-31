Guillermo Tofoni y Foster Gillett, imputados por presunto lavado de dinero

En ese entramado aparecen distintos futbolistas que estuvieron vinculados con gestiones realizadas por el grupo. Entre los nombres mencionados en el expediente se encuentran Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. La Justicia procura establecer qué tipo de operaciones se realizaron alrededor de cada uno de esos jugadores y cuál fue el recorrido del dinero involucrado.

Juan Sebastián Verón y su socio Foster.

Uno de los puntos que despertó especial interés de los investigadores es el acuerdo que Foster Gillett habría firmado con Rampla Juniors, de Uruguay, por un período de 30 años. Ese vínculo es analizado dentro de una hipótesis más amplia que busca determinar si el fútbol pudo haber sido utilizado como vehículo para mover fondos entre diferentes países.

En particular, la Fiscalía puso el foco sobre una posible ruta Uruguay-Argentina-Europa. El objetivo consiste en establecer si determinados movimientos económicos vinculados con contratos deportivos, pases de jugadores o sociedades podían utilizarse para darle apariencia lícita a fondos de origen cuestionado. La imputación no significa que los empresarios hayan sido declarados culpables.

La causa todavía se encuentra en una etapa preliminar y será necesario avanzar con la producción de pruebas para determinar si existieron efectivamente maniobras de lavado de activos y cuál habría sido la participación concreta de cada una de las personas investigadas. Por ese motivo, los requerimientos de información a clubes y empresas resultan centrales para el avance del expediente.