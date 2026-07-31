El proyecto del Gobierno para reformar el Banco Central ya ingresó a la Cámara de Diputados

Además, fortalece la autonomía institucional del organismo; en concreto, Milei pretende blindar a Santiago Bausili al frente del Central, más allá de los cambios en el signo político por devenir en el Gobierno. Para removerlo, se necesitarán dos tercios del Senado y dos tercios Diputados, algo solo necesario para un juicio político a un Presidente, según establece la Constitución Nacional.