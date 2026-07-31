El proyecto del Gobierno para reformar el Banco Central ya ingresó a la Cámara de Diputados
El texto elaborado por el Poder Ejecutivo ingresó este viernes a la cámara baja y en el oficialismo prevén que comenzará a tratarse desde el lunes próximo.
Este viernes, el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para reformar la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que fuera anunciado en las últimas horas por Javier Milei en cadena nacional.
Según fuentes oficiales, el proyecto tomará estado parlamentario el lunes próximo lunes, cuando el titular de la cámara baja, Martín Menem, convocará a los jefes de bloques para definir el giro de la iniciativa a comisiones correspondientes, con el objetivo de iniciar su tratamiento el martes siguiente.
El oficialismo quiere darle "pronto tratamiento" al proyecto anunciado por el Presidente, que contempla preservar el valor de la moneda al devolver a la entidad su rol de proteger el valor monetario, prohibiendo de modo taxativo la financiación del Estado, abarcando al Tesoro Nacional, provincias, municipios y toda compra de títulos públicos en el mercado primario.
También limita de forma estricta el pago de dividendos por los resultados derivados de la prestación del servicio de liquidez y se erradican cambios introducidos por la normativa de 2012 y se prohíbe para siempre la utilización de las polémicas "letras intransferibles".
Además, fortalece la autonomía institucional del organismo; en concreto, Milei pretende blindar a Santiago Bausili al frente del Central, más allá de los cambios en el signo político por devenir en el Gobierno. Para removerlo, se necesitarán dos tercios del Senado y dos tercios Diputados, algo solo necesario para un juicio político a un Presidente, según establece la Constitución Nacional.
En Diputados, La Libertad Avanza (LLA) cuenta con 95 diputados y necesita alcanzar 129 voluntades para aprobar la iniciativa. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, deslizó que, con los 34 legisladores aliados, el Gobierno tiene los votos suficientes sancionar la reforma de la carta orgánica del BCRA; incluso en el Senado, donde se requerirán 37 votos.
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