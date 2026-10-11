Sergio Berni cruzó al Gobierno: "En vez de discutir el Pizzurno hay que preguntar dónde está el oro"

Sergio Berni cuestionó el ajuste universitario y apuntó contra el Gobierno

El dirigente participó del programa acompañado por su esposa, Agustina Propato, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la organización de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.

La convocatoria tiene como principal objetivo exigir que el presidente Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de los reclamos de la comunidad educativa por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.

Al profundizar sobre la situación, Berni sostuvo que las medidas presupuestarias impulsadas por el Ejecutivo no responden únicamente a la intención de alcanzar el equilibrio fiscal. Desde su perspectiva, forman parte de un proyecto más amplio al que definió como un "plan de desnacionalización".

"Atacar a la universidad pública equivale a golpear la columna vertebral de la soberanía nacional", afirmó el exministro, quien vinculó la defensa de la educación superior con el desarrollo y la autonomía del país.

Además, insistió en que la controversia generada por las protestas universitarias funciona, según su interpretación, como una forma de desplazar la discusión sobre la situación económica y las decisiones adoptadas por el equipo de Gobierno.

Agustina Propato defendió la educación pública y cuestionó a Javier Milei

Por su parte, Agustina Propato también expresó su respaldo a las movilizaciones universitarias y remarcó la importancia de garantizar el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad.

La legisladora de Unión por la Patria destacó el significado que tienen estas manifestaciones para distintos sectores de la sociedad y consideró que el reclamo trasciende las diferencias partidarias.

"Para nosotros, la educación pública es una causa nacional, y esa marcha que veíamos recién habla a las claras de lo que significa la conquista de la educación pública, gratuita y de calidad para los argentinos", aseguró durante la entrevista.

En otro tramo de su intervención, Propato cuestionó las políticas del oficialismo y sostuvo que el Ejecutivo "desprecia todo lo que tenga que ver con un resorte de movilidad social ascendente".

Finalmente, la diputada manifestó su preocupación por las consecuencias institucionales que, desde su punto de vista, podría generar la falta de aplicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional.

"El no cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso está poniendo en jaque el concepto mismo de lo que es la democracia", subrayó.

De esta manera, tanto Berni como Propato ratificaron su acompañamiento al reclamo universitario de cara a la movilización del próximo jueves, mientras continúa la controversia entre el Gobierno y los sectores que exigen la implementación de la legislación sobre financiamiento educativo.