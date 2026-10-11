Sergio Berni cruzó al Gobierno: "En vez de discutir el Pizzurno hay que preguntar dónde está el oro"
Sergio Berni y Agustina Propato estuvieron en TVR, donde cuestionaron a Javier Milei por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
En medio de la creciente tensión por el financiamiento de las universidades públicas, Sergio Berni volvió a cuestionar al gobierno de Javier Milei y puso en duda la manera en que el oficialismo aborda las protestas estudiantiles. El senador provincial bonaerense consideró que la discusión alrededor de la toma del Palacio Pizzurno, sede de la Secretaría de Educación, desplaza otros asuntos que, a su entender, deberían ocupar un lugar central en la agenda pública.
Durante su participación en TVR, conducido por Juan di Natale y Carolina Papaleo, el exministro de Seguridad analizó el conflicto universitario y criticó la respuesta del Ejecutivo frente a los reclamos para que se cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario.
"Lo que hace el Gobierno permanentemente es duplicar la apuesta", sostuvo Berni al referirse a la postura de la administración libertaria ante las manifestaciones.
En esa misma línea, planteó que el debate sobre las medidas de protesta de los estudiantes termina desviando la atención de las decisiones económicas del Gobierno y de los cuestionamientos que, según su postura, deberían responder los funcionarios del área.
"Hacen actos de magia: nos dedicamos a discutir si está bien o está mal que hayan tomado el Palacio Pizzurno en vez de decirle a Caputo y a Bausili: 'Flaco, ¿dónde está el oro que te llevaste?'", disparó Berni.
Sergio Berni cuestionó el ajuste universitario y apuntó contra el Gobierno
El dirigente participó del programa acompañado por su esposa, Agustina Propato, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, en un contexto marcado por la organización de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el jueves 15 de octubre.
La convocatoria tiene como principal objetivo exigir que el presidente Javier Milei cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, en medio de los reclamos de la comunidad educativa por los recursos destinados al funcionamiento de las instituciones.
Al profundizar sobre la situación, Berni sostuvo que las medidas presupuestarias impulsadas por el Ejecutivo no responden únicamente a la intención de alcanzar el equilibrio fiscal. Desde su perspectiva, forman parte de un proyecto más amplio al que definió como un "plan de desnacionalización".
"Atacar a la universidad pública equivale a golpear la columna vertebral de la soberanía nacional", afirmó el exministro, quien vinculó la defensa de la educación superior con el desarrollo y la autonomía del país.
Además, insistió en que la controversia generada por las protestas universitarias funciona, según su interpretación, como una forma de desplazar la discusión sobre la situación económica y las decisiones adoptadas por el equipo de Gobierno.
Agustina Propato defendió la educación pública y cuestionó a Javier Milei
Por su parte, Agustina Propato también expresó su respaldo a las movilizaciones universitarias y remarcó la importancia de garantizar el acceso a la educación pública, gratuita y de calidad.
La legisladora de Unión por la Patria destacó el significado que tienen estas manifestaciones para distintos sectores de la sociedad y consideró que el reclamo trasciende las diferencias partidarias.
"Para nosotros, la educación pública es una causa nacional, y esa marcha que veíamos recién habla a las claras de lo que significa la conquista de la educación pública, gratuita y de calidad para los argentinos", aseguró durante la entrevista.
En otro tramo de su intervención, Propato cuestionó las políticas del oficialismo y sostuvo que el Ejecutivo "desprecia todo lo que tenga que ver con un resorte de movilidad social ascendente".
Finalmente, la diputada manifestó su preocupación por las consecuencias institucionales que, desde su punto de vista, podría generar la falta de aplicación de las leyes sancionadas por el Congreso Nacional.
"El no cumplimiento de las leyes aprobadas por el Congreso está poniendo en jaque el concepto mismo de lo que es la democracia", subrayó.
De esta manera, tanto Berni como Propato ratificaron su acompañamiento al reclamo universitario de cara a la movilización del próximo jueves, mientras continúa la controversia entre el Gobierno y los sectores que exigen la implementación de la legislación sobre financiamiento educativo.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario