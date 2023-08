Sergio Berni desligó a Milei de los robos en banda

El ministro informó que tras varios allanamientos “hay detenidos” a quienes se les secuestraron los teléfonos celulares para dar con quien comenzó la “incitación o instigación” al delito de robo en banda.

“El hecho más contundente, el más violento, fue el del supermercado chino de Moreno. Se actuó con saña, lo destruyeron”, mencionó Berni, quien estuvo presente en el lugar y aseguró que “fue un grupo de delincuentes que fueron precisamente a eso”: “La gente del barrio repudiaba a los mismos vecinos que había llevado adelante el ataque”, contó en Radio con vos.

sergio berni

En cuanto a los motivos por los cuales se llevaron a cabo los saqueos, el ministro de seguridad bonaerense consideró que, si bien Argentina está atravesando un problema económico, “esto no es producto del hambre” porque “el tema alimentario en la provincia está totalmente atendido”.

Berni: “No me atrevería jamás a decir que Milei estuvo involucrado”

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, fue imputada por el fiscal Guillermo Marijuan omisión de denuncia e incitación a la violencia, tras considerar que la vocera manifestó que tenía información sobre el origen de los saqueos y no efectuó la denuncia correspondiente, algo que debería haber hecho por ser funcionaria pública.

En cuanto a incitar a la violencia, el fiscal estimó que Cerruti mencionó a una persona, en este caso el candidato presidencial Javier Milei, como promotor de los ataques, sin haber exhibido ninguna prueba.

Al respecto, Berni se diferenció de la postura de Cerruti: “No estoy de acuerdo con lo que dijo, no estoy de acuerdo en que Milei está detrás de esto”, expresó contundente.

“Soy solidario con el señor Milei que, más allá de que puedo no estar de acuerdo con sus políticas, creo que es un hombre de bien y no me atrevería jamás a decir que estuvo involucrado personalmente”, expresó el ministro.

“Me parece que en los momentos difíciles los hombres de bien dejan de lado sus diferencias ideológicas para trabajar en el bien común de los ciudadanos", consideró Berni.

Y agregó: "Milei, equivocadamente o no, es una persona con buenas intenciones y por eso descarto cualquier tipo de intencionalidad personal de su parte".

Por el contrario, mencionó: “No estoy de acuerdo con lo que dice Milei que lo que esté pasando sea como en el 2001”.