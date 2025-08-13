Sergio Massa confirmó que no será candidato por Fuerza Patria para las elecciones legislativas de octubre

massa kirchner kicillof.jpg

Lo que ocurre es que La Libertad Avanza y sus afines podrían usar los números oficiales de la inflación para su campaña proselitista, y eso se le podría volver en contra a la alianza más reciente del peronismo dados los índices que se manejaron durante el gobierno de Alberto Fernández, del cual Sergio Massa fue ministro de Economía.

Qué se elige el 26 de octubre

Las elecciones legislativas a nivel nacional servirán para renovar un tercio del Senado -es decir, 24 de los 72 miembros- mientras que en la Cámara de Diputados se renovarán 127 de las 257 bancas, es decir, casi la mitad.

Los diputados son elegidos de manera directa por la ciudadanía de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en el caso del Senado su composición depende de los porcentajes obtenidos por cada fuerza política: dos bancas por la mayoría, una por la minoría.