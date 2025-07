Sergio Massa publicó el primer video de campaña de Fuerza Patria con críticas a Milei

Con una clara crítica al gobierno del presidente Javier Milei, sostienen: “Fuerza Patria no es una consigna vacía, es lo que somos cuando nos juntamos, es lo que nace del corazón de la gente que no se rinde. Es la fuerza de los trabajadores que madrugan cada día y enfrentan la crueldad del ajuste, pero siguen adelante porque saben que son parte de algo más grande”.

Y sigue: “Es la fuerza de los jubilados que dieron su vida entera por esta Patria y merecen descansar con dignidad sin que nos caguen a palos por reclamar sus jubilaciones. Es la fuerza de las madres que crían solas, que hacen rendir lo que no alcanza y que aún así no resigna la ternura, aunque el sistema las deje solas".

“Es la fuerza de los estudiantes y de sus docentes que, insultados y maltratados, siguen apostando al conocimiento como herramienta de libertad. De verdadera libertad”, lanzan en alusión al partido oficialista.

Y continúa con críticas directas hacia el Ejecutivo: “Es la fuerza de los médicos y de los científicos que dedicaron y siguen dedicando su vida a cuidar y a descubrir, a pesar de que hoy son señalados como enemigos por un gobierno que los desprecia”.

“Es una fuerza que no divide, que abraza, que une, que construye. Porque si algo aprendimos es que la única salida se construye con unidad. Y que el futuro no se espera, se gana con inteligencia, valentía, y con esperanza. No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra Patria”, concluye el mensaje.

Fuerza Patria: la alianza electoral de Sergio Massa, Máximo Kirchner y Axel Kicillof

Mientras La Libertad Avanza y el PRO lograron formar una alianza "antikirchnerista" para las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la reunión que mantuvieron este miércoles Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa en La Plata concluyó con el acuerdo electoral y la conformación de "Fuerza Patria".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió nuevamente al referente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, y al líder del Frente Renovador, Sergio Massa, para ultimar los detalles de esa alianza teniendo en cuenta que el plazo para inscribirla ante la Justicia Electoral vencía a las 23.59 de este 9 de julio.

Día patrio mediante, los tres actores principales de la flamante "mesa chica" de este acuerdo lograron definir las reglas para confeccionar las listas de candidatos.

El acuerdo tripartito se generó el sábado pasado durante la Cumbre del Partido Justicialista bonaerense, en la que se acordó la construcción de un frente opositor a la alianza del PRO con La Libertad Avanza, la "PRO-LLA".

Para eso se creó una mesa "ad hoc" que constará de cinco personas: por un lado, los kirchneristas Federico Otermín y Mariel Fernández, y por el otro, Verónica Magario y Gabriel Katopodis, partidarios de Kicillof.

"Se firmó el frente y se acordó que todas las listas, tanto las de concejales de los 135 municipios, como las de legisladores provinciales por las ocho secciones, como la de diputados nacionales tendrán un único esquema de apoderados, uno por sector", indicaron los voceros y apuntaron que la junta electoral interna también estará conformada por un representante de cada espacio.

La junta electoral estará conformada por el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco (por Kicillof), el intendente de Malvinas Argentinas Leo Nardini (por el kirchnerismo) y el diputado provincial Rubén Eslaiman (por el Frente Renovador).