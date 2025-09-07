Sergio Massa: "Quiero pedirle a la gente que vaya a votar"

Consultado sobre la participación electoral, Sergio Massa expresó: “Entiendo que para el corte de las 13, el porcentaje de participación va a ser más alto que el 30%. Son elecciones provinciales, comparado con otras provincias, es un buen número, pero queremos más participación”.

"Por la mañana hablé con muchos intendentes y con el gobernador, el proceso electoral está funcionando muy bien y a las 6 de la tarde vamos a tener la opinión y el deseo de los bonaerenses”. Y cerró con un mensaje político: " Es importante seguir trabajando todos unidos. “Me emocionó la generosidad de Axel".

Elecciones en provincia de Buenos Aires EN VIVO: minuto a minuto, boca de urna y resultados

Este domingo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Es por eso que C5N y Radio 10 harán una trasmisión con un despliegue sin precedentes desde primera hora para seguir minuto a minuto de unos comicios clave para el futuro de nuestro país.

