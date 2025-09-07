Sergio Massa: "Quiero pedirle a la gente que vaya a votar"
El excandidato a presidente y dirigente de Fuerza Patria se mostró optimista por la participación electoral en el territorio bonaerense, pero insistió en que la gente vaya acuda a sufragar y haga valer su derecho.
Tras emitir su voto en el marco de las elecciones de la provincia de Buenos Aires, el excandidato a presidente y dirigente de Fuerza Patria, Sergio Massa, habló con la prensa y se mostró confiado respecto del desarrollo de la jornada.
El titular del Frente Renovador asistió pasado el mediodía a la Escuela Primaria N°19 de Rincón de Milberg, Tigre, acompañado por su esposa Malena Galmarini. Al ser consultado sobre el inicio de los comicios, respondió con el optimismo que lo caracteriza: "Después de mucho tiempo, estamos ante una elección provincial y eso era todo un desafío".
"En los 135 municipios abrieron bien las mesas. La logística de la elección y la presencia de la mayoría de las autoridades de mesa es importante porque muestra que la sociedad tiene vocación de participación", señaló.
Y agregó: "Se demoró en algunas mesas de algún distrito, pero con la cantidad de mesas que tiene la provincia de Buenos Aires, que representa el 38% a nivel nacional, este es un escenario nuevo. Nos ponía en el desafío de poner en marcha una elección con particularidades".
En ese sentido, subrayó: "Los comicios se desarrollan normalmente y es importante aprovechar cada minuto que tenemos con ustedes para pedirle a la gente que vaya y que vote, porque el ejercicio del voto es la mejor herramienta que tenemos".
Consultado sobre la participación electoral, Sergio Massa expresó: “Entiendo que para el corte de las 13, el porcentaje de participación va a ser más alto que el 30%. Son elecciones provinciales, comparado con otras provincias, es un buen número, pero queremos más participación”.
"Por la mañana hablé con muchos intendentes y con el gobernador, el proceso electoral está funcionando muy bien y a las 6 de la tarde vamos a tener la opinión y el deseo de los bonaerenses”. Y cerró con un mensaje político: " Es importante seguir trabajando todos unidos. “Me emocionó la generosidad de Axel".
