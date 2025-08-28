Revés para la Argentina en causa YPF: jueza Preska mantiene el pedido de chats de Luis Caputo y Sergio Massa

Ante la decisión de la jueza, la Procuración consideró que el fallo es "incorrecto" y está "analizando las vías procesales para su impugnación". También está pendiente de resolución una segunda moción que busca limitar el "discovery" a solo activos potencialmente ejecutables.

“Por el contrario, la legislación argentina deja claro que ‘son propiedad exclusiva de sus propietarios’, es decir, de los funcionarios individuales del Gobierno, y no del Gobierno como empleador“, explica la notificación de la Procuración del Tesoro.