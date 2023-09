Sergio Massa en Almirante Brown: "No hay mayor libertad que tener derecho a poder ir gratis a la universidad"

"Hay cosas que estamos alcanzando pero hay cosas que faltan. El 22 de octubre se discute cuál es el rol del Estado, si construimos un Estado que invierte, que vuelca los impuestos de la gente para invertir en obras o si construimos un Estado que junta plata de impuestos solamente para pagar la deuda de los argentinos que tomaron otros gobiernos", expresó Massa.

Y aseguró: "No estamos dispuestos a rendirnos en el altar del ajuste del FMI, vamos a defender nuestra soberanía, nuestra capacidad de inversión porque defendemos el derecho de nuestra gente de vivir mucho mejor".

"Con trabajo de nuestra gente, con las exportaciones de nuestras empresas, con la defensa del valor de nuestras riquezas minerales, energéticas y agroindustriales, vamos a juntar nuestros propios dólares y vamos a sacar al FMI de la Argentina, diciéndole que queremos vivir en un país en el que las decisiones económicas las tomamos nosotros", aseveró el candidato de UxP.

Acompañado por el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, Massa inauguró la pavimentación y renovación integral de la Avenida Capitán Olivera, que permite mejorar la conectividad entre los municipios de Almirante Brown y Pte. Perón.

Inauguración de la Avenida Capitán Olivera en Almirante Brown

"Hay mucho que festejar. Para los vecinos de Brown y de Perón esto era una zanja, una calle de tierra, y esto se transforma en algo mucho más importante que una avenida. Es la conexión con la autopista provincial, que va a permitir desarrollarse mucho mejor y acelerar el proceso de comunicación con lo que llamamos la segunda General Paz", celebró el ministro de Economía.

Y destacó que "hacer ese tipo de obras tiene que ver con privilegiar las posibilidades de desarrollo, la capacidad de conectarse, de crecer, de que sus propiedades valgan más. Tiene que ver con defender la idea de que quienes vivimos en el Gran Buenos Aires, el conurbano, tenemos los mismos derechos a vivir con buenos servicios, con pavimento, agua, cloacas, que quienes viven en Capital Federal, por eso tenemos que invertir".

Por otra parte, advirtió que "nuestros hijos aparecen invadidos en las redes por un mensaje que cae simpático, que cada uno tiene que ser libre. No hay mayor libertad que tener derecho a poder ir gratis a la universidad".

"No hay mayor libertad que tener derecho a la atención en salud y no pagar para ir a la salita o, peor aun, vender los órganos. No hay mayor libertad que la de tener la oportunidad de que cada uno de nuestros hijos tenga su beca o su Netbook y no que cada familia se arregle como pueda", continuó. Y llamó a "defender nuestra soberanía como Nación y nuestras Islas Malvinas, y no plantear que se pueden regalar o cambiar por vacunas".

"Eso es importante que se transmita a sus hijos, porque tienen derecho a sentir que a lo largo de estos años esa esperanza no se llenó, tienen derecho a estar enojados y tenemos que tener la grandeza de saber pedir perdón, pero no significa que tengamos que dar vuelta los valores sobre los cuales se mueve Argentina", indicó Massa.