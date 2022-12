Sergio Massa firmó acuerdo de intercambio de información fiscal con Estados Unidos

"Hoy estamos dando un paso que llevó mucho tiempo para nuestro país pero que, a partir de la llegada del Embajador Stanley a la Argentina, increíblemente se transformó en poco tiempo", aseguró Massa.

Massa señaló que acuerdo se trata de "un acto de estricta justicia tributaria. Pretendemos que todos aquellos que son parte del sistema económico de Argentina y se ven beneficiados a partir de su actividad, su producción con utilidades en la Argentina, reinviertan, produzcan, pero también paguen sus impuestos como corresponde en la Argentina. Y que no se sienta un tonto aquel que cumple todos los días con sus obligaciones frente aquellos que se escapan, eluden, y además tienen el blindaje del sistema financiero de los Estados Unidos

"No queremos que haya argentinos que usen el sistema financiero de los Estados Unidos como guarida fiscal para evadir sus obligaciones con el fisco argentino", agregó.

Los detalles del acuerdo

El convenio prevé que los Estados Unidos proveerá información de cuentas individuales de ciudadanos argentinos, de sociedades integradas por argentinos como últimos beneficiarios y de trusts que tienen a ciudadanos argentinos como integrantes o beneficiarios.

El acuerdo tendrá vigencia desde el 1 de enero y el IRS, la agencia fiscal de Estados Unidos, suministrará información existente desde el 30 de septiembre de 2021. No obstante, si se cumple la hoja de ruta prevista, Estados Unidos no comenzará a enviar información a partir del 1 de enero. Lo hará el 30 de septiembre de cada año con los datos disponibles al cierre del año anterior.

Es un acuerdo relevante porque Estados Unidos es el único destino con el que Argentina no tiene un intercambio automático de datos, lo que impedía conocer la situación en la plaza financiera con mayor cantidad de dinero de argentinos. Una vez que el trato entre en vigencia, le permitirá a la AFIP ampliar en unos 100 mil millones de dólares la base imponible para cobrar impuestos a los Bienes Personales y Ganancias, entre otros.

El ministro de Economía aclaró que con este acuerdo también los bancos argentinos pasan a tener la obligación de estar sujetos a declarar información a requerimiento de autoridades de Estados Unidos. “Hay una serie de requisitos que tienen que ver con un compromiso mutuo de alcanzar niveles equivalentes de intercambio de información. Se establece además la responsabilidad de que toda la información esté sujeta a confidencialidad, por otro lado, hay un régimen de salvaguardas entre la AFIP respecto de cómo son los procedimientos desde el punto de vista técnico y tecnológico”.

"Nosotros nos comprometemos a cumplir con nuestras metas y principios de orden fiscal, rigurosidad técnica en la administración de este acuerdo y sobre todas las cosas, de fortalecimiento de nuestra economía".

"Les pedimos a aquellos que hasta acá eludieron sus obligaciones con el Estado argentino, a partir de la ley que trate nuestro Parlamento se pongan al día para que el esfuerzo de tener un Estado bien administrado lo hagamos entre todos".

Ley de blanqueo

Massa solicitó al Congreso que ponga en marcha "una legislación que promueva la exteriorización y castigue con toda la fuerza de la ley a aquellos que no blanqueen".

“Vamos a trabajar para que antes del 30 de diciembre el Congreso argentino trate la normativa para que entre 1° de enero y el 30 de diciembre los argentinos que no exteriorizaron bienes tengan oportunidad de hacerlo. Quienes no lo hagan serán sujeto de sanciones, no solo tributarias, sino también penales”, agregó Massa.

Finalmente, en lo que respecta al blanqueo llevado a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri, Massa señaló que si alguno de los que ingresaron ocultó información, se dará por caído el régimen de exteriorización y se deberá revisar todo el patrimonio de ese contribuyente.

"Este es un acuerdo de confianza mutua y de cooperación. Este es un enorme gesto de confianza del gobierno de los Estados Unidos hacia el gobierno argentino, en una relación que nació allá por 1823, cuando reconocían a las provincias unidas del Río de la Plata y su autonomía y que hoy con este acuerdo comienza un capítulo aún más profundo y más maduro en términos de relaciones por lo que representa este proceso de intercambio de información", dijo el ministro de Economíoa.