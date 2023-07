Sergio Massa en La Matanza: "No nos escondemos, miramos de frente, ponemos el pecho" El ministro y precandidato de Unión por la Patria criticó a referentes opositores que "llaman a implosionar todo, como si no hubiera gente adentro" y afirmó que "nos tocó enfrentar una difícil pero no nos escondemos, miramos de frente, ponemos el pecho".