Sergio Massa en Peronismo Para Todos: "El cepo más grande de la economía es la deuda con el FMI"

En relación al Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, el líder del Frente Renovador remarcó la importancia de que "para la gente va a significar luz y gas más barato, el norte no va a depender de Bolivia y en el Noreste van a tener gas".

sergio massa en peronismo para todos.jpg

En su primera entrevista tras ser postulado como precandidato a presidente por el frente kirchnerista, el oriundo de Tigre recordó cómo enfrentó su asunción como ministro de Economía: "Venía de dos años en la Cámara, la pandemia, y en el momento en el que sentía que se nos derretía el Gobierno, en paralelo se daba un marco en que estaba la acusación a Cristina y mucha movilización contra el Gobierno todas las semanas".

"Los que me quieren bien me decían 'No te metas ahora', pero yo sentí que tenía una responsabilidad patriótica. En ese momento nació la promesa con (su hijo) Tomás, que cambió ahora, de que 'es la última'" gran jugada política, contó Massa.

"Creo que la generación de los que tenemos 40 o 50 años se tiene que plantear un proyecto de desarrollo de país", aseguró Massa, quien remarcó que hay que ponerle "valor agregado" a todo, desde los recursos minerales hasta el campo.

Para finalizar, sostuvo que "los resultados son los que terminan definiendo si la gente aprueba o no aprueba" lo que un candidato hace y por eso enfatizó en la necesidad de "hacer".