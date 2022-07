Qué dijeron Moria Casán y Pato Galmarini tras la designación de Massa como superministro

El exfuncionario del gobierno de Carlos Menem y padre de la presidente de AYSA, Malena Galmarini, definió a su yerno como "un militante de mucho talento" que además es "un buen tipo, buen padre, gran hincha de Tigre y buen marido".

"A Sergio lo conozco desde muy chico. Hace muchos años. Siempre le ha ido bien en todos los cargos que ocupó en todos estos años. Es un enorme militante al igual que Malena. Y eso, para ocupar cargos públicos o políticos, es determinante", remarcó.

En ese marco, el dirigente manifestó no tener dudas de que "Sergio llega sabiendo qué hay que hacer", pero advirtió que "una cosa es saberlo y otra es pelearse todos los días con quienes buscan impedir las acciones de una gestión".

"A veces escucho hombres y mujeres que quisieran que no fuésemos gobierno. Parece que tuvieran ganas de que se fracture la democracia. Les digo que tengan mucho cuidado porque el peronismo no arruga. Somos buenos y comprensivos hasta que nos enojamos", apuntó.

En ese sentido, el ex secretario de Deportes señaló que recientemente hubo "muchas declaraciones golpistas que buscaban una desestabilización". Sin embargo, recordó que tras varias dictaduras militares que costaron la vida de "miles de compañeros que ya no están", el peronismo siempre logró volver al Gobierno nacional. "Que los que dicen barbaridades y bestialidades sepan que no arrugamos", puntualizó.

Qué dijo Moria sobre la designación de Massa

Por su parte, Moria Casán aseguró que: “ Lo veo fantástico. Es un hombre brillante que tiene cintura, hace ula ula. Es un hombre con una gran militancia, está muy en eje y centrado. Lo veo con mucha fuerza, que es lo que necesita el país. Se necesita unión para avanzar y Sergio ha actuado como un gran samoré”, dijo en diálogo con el periodista Daniel Tognetti, para radio El Mundo.

Más allá de todas las alabanzas, Tognetti le recordó a Moria que a Massa le tocó asumir en un momento de crisis política y económica. Pero ella no se detuvo y continuó con sus buenos augurios: “El país es muy difícil de analizar pero él es un hombre para cualquier puesto político”.

“¿Lo ves como futuro Presidente?”, le retrucó Tognetti. Y ella contestó sin titubeos: “Como presidente, obvio”. “Ser ministro de Economía o tener superpoderes es más importante que ser Presidente”, agregó.

Una vez que Moria largó el teléfono, le tocó el turno al “Pato” Galmarini, quien también se refirió al nuevo rol que ocupará su yerno en el gobierno de Alberto Fernández. “Lo veo muy bien a Sergio. En el 85 yo era diputado nacional y él diputado provincial. Empezó en política a los 24 años y es uno de los tipos más talentosos que tiene la política argentina”.

Además, destacó que a “su talento natural” se le suma “una enorme polenta para militar” y una compañera de lujo, en referencia a su hija Malena Galmarini, que está al frente de AySA. “Sergio va a militar a los barrios y a hablar con los compañeros y compañeras en momentos donde no son muchos los que militan. También tiene una mujer que es una fervorosa peronista, cuyos padres ya estábamos comprometidos con el retorno de la democracia”, recordó Galmarini.

Por último, admitió que si bien “el país no está fenómeno” considera que “está mejor que hace 3 años”, cuando gobernaba Mauricio Macri. “Esto no es poco porque lo que dejó fue tierra arrasad salvo para los amigos de él. Nos va a costar salir pero con Sergio va a costar menos y va a fortalecer el gobierno de Alberto, que es un amigo; y de Cristina, que es crack”.