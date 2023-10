Qué le dijo Sergio Massa a Javier Milei cuando tenía el micrófono cerrado

“Javier, más que una pregunta te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa que es el argentino más importante de la historia”, le preguntó el ministro de Economía al libertario.

Milei evitó referirse a la reciente entrevista y habló sobre críticas que hizo hacia Francisco años atrás cuando “todavía no estaba en política”. “Parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”, le contestó al candidato de Unión por la Patria.

massa milei

"Hacelo", le pidió Massa en varias ocasiones, algo que no se llegó a escuchar. "Dejame hablar que tengo el sonido y el tiempo corriendo. Se respetuoso", apuntó Milei.

“Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”, agregó Milei.

Ante el cruce inesperado, los moderadores de ese bloque, Lucila Trujillo y Esteban Mirol, aclararon a los candidatos que sus declaraciones no se escuchaban y no se podían interrumpir.