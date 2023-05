Sergio Uñac: "Estoy suspendido por una fecha, hay que ver si me sacan del campeonato"

En este sentido, Uñac detalló: "Yo voy a contestar al fallo, pero a mí no me han notificado. Hay un proceso iniciado contra mi y hay un proceso que ha llegado al máximo tribunal, que ha contestado, pero nunca me notificaron. Al derecho de defensa hay que respetarlo, pero parece que en este caso en particular no".

"En realidad la palabra legal de la medida es suspensión, pero yo no puedo decir nada del proceso, porque nunca me han preguntado. Yo me siento suspendido por una fecha, hay que ver si me sacan del campeonato", remarcó.

En relación a los pasos a seguir, el gobernador sanjuanino sostuvo: "esto se vence el miércoles, antes de ese plazo formal voy a responder. Pero hay que tener en cuenta que va a haber una Cámara conformada y no va a haber gobernador, es algo que el fallo no contempló. Fue una medida extemporánea, tres días antes de la elección".

"La Constitución me habilita un periodo más. Hay que seguir lo que dicen las constituciones y si no te gusta hay que cambiar las leyes. La vulneración de paralizar la elección tres días antes es, por lo menos, suspicaz", concluyó.