Siguiendo a los Estados Unidos, Argentina dejó de formar parte de la Organización Mundial de la Salud
En un nuevo guiño al presidente Donald Trump que retiró a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud en enero, Javier Milei ahora hizo lo propio con la Argentina.
El canciller Pablo Quirno confirmó este martes la salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país", anunció Quirno en su cuenta de X. De esta manera el gobierno de Javier Milei sigue, una vez más, al gobierno de Donald Trump que anunció en enero pasado la salida de los Estados Unidos de la OMS.
El gobierno libertario había notificado de su decisión al organismo en marzo del 2025 en estricto alineamiento con Washington.
Quirno aseguró además que "nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales".
Para justificar la polémica decisión, el Gobierno señaló en su momento que si bien la OMS fue "fue creada en 1948 para coordinar la respuesta ante emergencias sanitarias globales", falló en su mayor "prueba de fuego" ante el Covid-19.
El texto en su momento apuntó duramente contra la política de cuarentenas promovidas durante la pandemia y no hizo mención alguna a su influencia en el sostenimiento del sistema de salud . "En nuestro país, la OMS respaldó a un gobierno que dejó a los niños fuera de la escuela, a cientos de miles de trabajadores sin ingresos, llevó a comercios y PyMEs a la quiebra, y aún así nos costó 130.000 vidas", sentenció en su momento la Oficina del Presidente.
Este martes, Quirno ratificó la decisión y ahondó: "La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación".
"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", sentenció el Canciller.
La salida de Argentina del organismo multilateral responde - una vez más - a la sintonía ideológica y el respaldo simbólico que busca tener el gobierno de Milei con Washington.
Es que, la avanzada contra la OMS fue iniciada por Trump tras su regreso a la Casa Blanca. En 2025, el republicano afirmó: "Estados Unidos pidió su retirada de la OMS en 2020 debido al mal manejo por parte de la organización de la pandemia de Covid-19 que surgió de Wuhan, China y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas necesarias con urgencia y su incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los estados miembros de la OMS".
Por otro lado, criticó duramente también la exigencia económica del organismo sobre su país: "La OMS continúa exigiendo pagos injustamente onerosos a Estados Unidos, muy desproporcionados con los pagos evaluados de otros países".
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