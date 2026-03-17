Siguiendo a los Estados Unidos, Argentina dejó de formar parte de la Organización Mundial de la Salud

Este martes, Quirno ratificó la decisión y ahondó: "La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación".

milei trump

"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", sentenció el Canciller.

La salida de Argentina del organismo multilateral responde - una vez más - a la sintonía ideológica y el respaldo simbólico que busca tener el gobierno de Milei con Washington.

Es que, la avanzada contra la OMS fue iniciada por Trump tras su regreso a la Casa Blanca. En 2025, el republicano afirmó: "Estados Unidos pidió su retirada de la OMS en 2020 debido al mal manejo por parte de la organización de la pandemia de Covid-19 que surgió de Wuhan, China y otras crisis sanitarias globales, su incapacidad para adoptar reformas necesarias con urgencia y su incapacidad para demostrar independencia de la influencia política inapropiada de los estados miembros de la OMS".

Por otro lado, criticó duramente también la exigencia económica del organismo sobre su país: "La OMS continúa exigiendo pagos injustamente onerosos a Estados Unidos, muy desproporcionados con los pagos evaluados de otros países".