Grabois respaldó la designación de Batakis y pidió por la creación del Salario Básico Universal

A través de su cuenta en Twitter, Grabois expresó su apoyo a la designación de Batakis y fue muy directo en su reclamo: "Querida @sbatakis te banco fuerte pero no te felicito; eso de andar felicitando designaciones no me cabe; me reservo las felicitaciones para cuando implementes el Salario Básico Universal ¡Cazá la birome y no te demores por favor!".