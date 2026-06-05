Las impopulares decisiones del Gobierno de Javier Milei ante la muerte de Indio Solari

velorio indio

¿Sin duelo nacional por la muerte de Indio Solari?

En sintonía con la falta de interés por habilitar el Congreso, en Casa Rosada parece que tampoco prevén los homenajes de rigor ejecutivo que suelen implementarse en estas circunstancias.

En América TV dieron más detalles del panorama sobre la tajante postura oficial. "Podemos empezar a confirmar que no hay acción prevista por parte del gobierno nacional ante la muerte del Indio Solari. Salvo que cambie la postura de Casa Rosada, no se va a decretar luto ni ninguna otra acción como pasó con otros artistas o ídolos populares", aseguró el cronista.

La negativa a decretar días de duelo nacional profundiza el marcado contraste entre el Gobierno y la militancia libertaria frente al universo musical del Indio, con quien mantuvieron fuertes cruces ideológicos durante los últimos años, dejando en evidencia que la frialdad de la gestión actual ante el dolor de las mayorías se mantendrá inalterable.