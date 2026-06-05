Las impopulares decisiones del Gobierno de Javier Milei ante la muerte de Indio Solari
En medio del silencio oficial, trascendieron algunas definiciones de Casa Rosada respecto a la despedida del ídolo nacional.
La muerte de Indio Solari generó una movilización popular espontánea y muestras de dolor en cada rincón de la Argentina. Sin embargo, la por ahora respuesta institucional por parte del Poder Ejecutivo comandado por Javier Milei despertó fuertes críticas debido a la falta de gestos oficiales frente a la pérdida del máximo ícono del rock nacional.
A contramano de la tradición histórica ante el fallecimiento de grandes figuras de la cultura o el deporte, las decisiones del oficialismo marcan una evidente distancia con el sentimiento popular.
Una de las primeras definiciones sobre el plano institucional llegó a través del periodista Mauro Szeta, quien detalló la postura adoptada por las autoridades políticas respecto a la posibilidad de ofrecer un espacio público para que la multitud pueda despedir al cantante.
"No hay interés hasta el momento ni desde el Gobierno ni de la Cámara de Diputados de abrir el Congreso para el velorio de Indio Solari", reveló el integrante de América TV.
Esta determinación clausura la opción de un funeral de Estado en el Palacio Legislativo, un honor que habitualmente se le concede a personalidades que han dejado una huella imborrable en la identidad colectiva del país.
¿Sin duelo nacional por la muerte de Indio Solari?
En sintonía con la falta de interés por habilitar el Congreso, en Casa Rosada parece que tampoco prevén los homenajes de rigor ejecutivo que suelen implementarse en estas circunstancias.
En América TV dieron más detalles del panorama sobre la tajante postura oficial. "Podemos empezar a confirmar que no hay acción prevista por parte del gobierno nacional ante la muerte del Indio Solari. Salvo que cambie la postura de Casa Rosada, no se va a decretar luto ni ninguna otra acción como pasó con otros artistas o ídolos populares", aseguró el cronista.
La negativa a decretar días de duelo nacional profundiza el marcado contraste entre el Gobierno y la militancia libertaria frente al universo musical del Indio, con quien mantuvieron fuertes cruces ideológicos durante los últimos años, dejando en evidencia que la frialdad de la gestión actual ante el dolor de las mayorías se mantendrá inalterable.
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