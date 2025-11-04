Desde que asumió Javier Milei se perdieron más de 200 mil empleos formales

En tanto, el sector privado registró 6,24 millones de asalariados formales, con una caída de 8.800 puestos en julio (-0,1%) y una pérdida acumulada de 127 mil empleos (-2%) desde el inicio de la actual gestión.

Trabajo formal: caídas por sector y por provincia

El análisis por ramas de actividad muestra que 6 de 13 sectores redujeron su nivel de empleo en julio. Las mayores caídas se dieron en Minería (-0,8%), Servicios Inmobiliarios (-0,4%), Industria (-0,3%) y Servicios Personales (-0,3%).

El sector agropecuario y pesquero fue el único con variación positiva (+0,2%), mientras que Construcción, Transporte, Educación, Salud, Comercio y Suministro de Electricidad, Gas y Agua no mostraron cambios significativos.

En el plano territorial, el empleo cayó en 16 provincias y creció sólo en 5. Las bajas más pronunciadas se registraron en Chubut (-1,2%), Santa Cruz (-1,2%) y Tierra del Fuego (-0,8%). En contraste, Santiago del Estero (+1,2%), Mendoza (+0,4%), San Juan (+0,2%) y Tucumán (+0,2%) fueron las jurisdicciones con mejores desempeños.

El informe también detalla que el empleo formal en casas particulares mantiene una tendencia a la baja desde mediados de 2023, con una breve recuperación a comienzos de 2025. En términos interanuales, se perdieron 7.000 puestos (-1,5%), y respecto a noviembre de 2023 la contracción llega a 21.000 empleos (-4%).

Desde el máximo histórico alcanzado en octubre de 2019, este sector acumula una caída del 11%, lo que equivale a unas 57 mil trabajadoras menos: "el nivel actual de empleo formal en casas particulares es similar al observado hace 12 años", remarcan.