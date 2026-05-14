Sin Roberto Baradel en la boleta, SUTEBA eligió a su nueva Secretaria General: de quién se trata

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En principio, se espera que se mantenga la buena relación de Suteba con el gobierno de Axel Kicillof, aunque la delicada situación salarial puede complicar el vínculo. Sin ir más lejos, la última paritaria tuvo su momento de tensión, incluido un paro. Los magros recursos con los que cuenta la Provincia merced de la abultada deuda que acumula el gobierno de Javier Milei que decidió no transferir recursos que corresponden al mayor distrito del país en el marco de su disputa ideológica, podrían derivar en nuevos conflictos.

De todas maneras, el punto más complicado para el mandato de Torre será la "relación sumamente conflictiva" con el Gobierno nacional. Anticipan que darán continuidad el reclamo de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el gobierno de Milei y al rechazo al proyecto de ley de Libertad Educativa del oficialismo.

Otro foco de conflicto es la reforma laboral. Si bien sigue vigente una cautelar que frenó el artículo que declara servicio esencial a la educación, es probable que el gobierno libertario insista en la Justicia para dejarlo sin efecto, como logró con el amparo de la CGT. Este artículo obliga a garantizar una dotación mínima en cada medida de fuerza, reduciendo fuertemente la fuerza de un paro, derecho garantizado por la Constitución, resaltan los sindicatos.