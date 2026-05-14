Sin Roberto Baradel en la boleta, SUTEBA eligió a su nueva Secretaria General: de quién se trata
Roberto Baradel encabezó el gremio docente durante más de 20 años. En las elecciones el oficialismo volvió a ganar con el 60% de los votos, esta vez con María Laura Torre al frente de la lista.
Por primera vez en 20 años, Roberto Baradel no encabezó la lista de candidatos para conducir el Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires (Suteba), el mayor gremio docente bonaerense. Con María Laura Torre al frente de la lista Celeste y Violeta y el 60% de los votos el oficialismo volvió a imponerse y renovó así el mandato por otros cuatro años más.
Más atrás quedaron la lista Multicolor, vinculada a la izquierda y con María Elisa Salgado como candidata, obtuvo el 19% de los votos y la Azul y Blanca que postuló a Laura Moramarco Terrarossa, cercana al CCC de Juan Carlos Alderete, con el 4% de los votos.
Para la elección fueron convocados más de 90 mil afiliados para votar en 2.023 mesas distribuidas en los 113 distritos (principalmente del conurbano).
La tarea que tiene por delante Torre no será sencilla. Deberá construir un liderazgo propio, que navegue entre el legado de una figura fuerte como Baradel y el desafío de conducir al principal sindicato docente de la Provincia, cuyos conflictos, sobre todo si llega a un paro, pueden afectar a más de 1 millón de alumnos y alumnas.
En diálogo con Ámbito antes de las elecciones, Torre aseguró que su candidatura buscaba "representar la misma política de defensa integral" de Baradel, quien se concentrará en el armado del sindicalismo combativo a nivel nacional. Torre admitió que buscará un estilo propio en su mandato. Para los oídos que rechazan las medidas de fuerza, se presentó como una persona de diálogo y definió que el gremio no es "un club social y deportivo de hacer paros". Eso sí, exige un lugar en la mesa de decisiones.
En principio, se espera que se mantenga la buena relación de Suteba con el gobierno de Axel Kicillof, aunque la delicada situación salarial puede complicar el vínculo. Sin ir más lejos, la última paritaria tuvo su momento de tensión, incluido un paro. Los magros recursos con los que cuenta la Provincia merced de la abultada deuda que acumula el gobierno de Javier Milei que decidió no transferir recursos que corresponden al mayor distrito del país en el marco de su disputa ideológica, podrían derivar en nuevos conflictos.
De todas maneras, el punto más complicado para el mandato de Torre será la "relación sumamente conflictiva" con el Gobierno nacional. Anticipan que darán continuidad el reclamo de la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por el gobierno de Milei y al rechazo al proyecto de ley de Libertad Educativa del oficialismo.
Otro foco de conflicto es la reforma laboral. Si bien sigue vigente una cautelar que frenó el artículo que declara servicio esencial a la educación, es probable que el gobierno libertario insista en la Justicia para dejarlo sin efecto, como logró con el amparo de la CGT. Este artículo obliga a garantizar una dotación mínima en cada medida de fuerza, reduciendo fuertemente la fuerza de un paro, derecho garantizado por la Constitución, resaltan los sindicatos.
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