Arranca el paro de los controladores aéreos: el cronograma de la medida de fuerza

Por último, el gremio subrayó que quedarán exceptuadas aquellas operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos que presten servicios sanitarios, humanitarios, de estado, y de búsqueda y salvamento.

Comunicado de controladores aéreos tras el vencimiento de la conciliación obligatoria

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegacion (ATEPSA), el gremio de los controladores aéreos, anunció que ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el marco de las discusiones paritarias con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y tras el fin del período de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, cuya prórroga ya venció, avanzarán en febrero con nuevas medidas de fuerza.

A través de un comunicado, ATEPSA informó: “Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”.