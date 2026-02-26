Arranca el paro de los controladores aéreos: el cronograma de la medida de fuerza
El paro comienza este jueves 26 de febrero y se extenderá hasta el lunes 2 de marzo.
El gremio que nuclea a los controladores aéreos inicia este jueves un nuevo plan de lucha que se extenderá hasta el lunes 2 de marzo. La medida responde al reclamo de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, según señalaron desde la conducción sindical.
Mediante un comunicado oficial, la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) detalló el cronograma de la protesta, que consiste en ceses de actividad de tres horas diarias y afecta a la totalidad de los vuelos programados.
El cronograma de las medidas es el siguiente: el jueves 26, la interrupción será de 15 a 18; el viernes 27, de 19 a 22; el sábado 28, de 13 a 16; el domingo 1, de 9 a 12; y finalmente, el lunes 2, la medida concluirá con un paro de 5 a 8 de la mañana.
La decisión de retomar las medidas de fuerza se tomó luego de que expirara el período de conciliación obligatoria, que había finalizado hace veinte días sin que se alcanzara un entendimiento entre las partes.
En el texto difundido, ATEPSA calificó la protesta como una "medida legítima de acción sindical". Además, aclararon que la misma impacta únicamente en el "despegue de aeronaves, restringiendo las autorizaciones para aquellas que están en tierra. Tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante las horas de la medida".
Por último, el gremio subrayó que quedarán exceptuadas aquellas operaciones que se declaren en emergencia, así como los vuelos que presten servicios sanitarios, humanitarios, de estado, y de búsqueda y salvamento.
Comunicado de controladores aéreos tras el vencimiento de la conciliación obligatoria
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegacion (ATEPSA), el gremio de los controladores aéreos, anunció que ante la imposibilidad de arribar a un acuerdo en el marco de las discusiones paritarias con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y tras el fin del período de conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Capital Humano, cuya prórroga ya venció, avanzarán en febrero con nuevas medidas de fuerza.
A través de un comunicado, ATEPSA informó: “Transcurridos los plazos, no se logró arribar a un acuerdo, por lo que el Plenario ratificó la adopción de medidas legítimas de acción sindical a partir del mes de febrero, que se anunciarán oportunamente”.
