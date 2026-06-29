"Te voy a dar soporte": el audio de Manuel Adorni a su contratista que reprodujo Eduardo Feinmann en vivo

Inmediatamente, Feinmann interrumpió la reproducción para analizar la contundencia de las palabras. "Esperá, lo paro. 'Te voy a dar un soporte como lo hice con todos'. El 4 de mayo era la declaración", contextualizó el conductor, haciendo hincapié en la llamativa coincidencia de fechas con las citas judiciales de la investigación.

El periodista recordó además que ya existieron declaraciones previas bajo la lupa. "Hubo varios testigos que se presentaron. Las dos jubiladas. El amigo, el amigo del amigo. La hija de la otra jubilada", enumeró, sugiriendo un modus operandi repetitivo para justificar los movimientos de dinero no declarados.

El equipo periodístico no tardó en descifrar el trasfondo legal de la filtración. El periodista Pablo Rossi aportó una lectura tajante sobre el significado del "soporte" ofrecido por el exfuncionario y señaló: "Se puede interpretar como 'te vamos a acomodar en la trama que estamos relatando. Te vamos a dar letra'".

Al reanudar el audio, la frase final de Adorni terminó de encender las alarmas. "Para que vos te quedes tranquilo y para que todos nos quedemos tranquilos", dice el exvocero.

"¿Para que nos quedemos tranquilos todos? Todos. ¿Quiénes son todos? O sea, esto para un fiscal y para un juez...", remató Feinmann, dejando en claro que la filtración no solo golpea la ya dañada imagen pública de Adorni tras su renuncia, sino que configura un elemento de enorme peso que la Justicia penal podría interpretar como un intento flagrante de entorpecimiento probatorio e instigación al falso testimonio.