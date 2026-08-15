Victoria Villarruel visitó ExpoVenado y elogió a Venado Tuerto como modelo productivo
La vicepresidenta participó de la inauguración de la 90.ª edición de la exposición rural y destacó el potencial agroindustrial de la ciudad, su parque industrial y sus centros de formación agrotécnica.
La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, encabezó el acto de apertura de la 90.ª edición de ExpoVenado, la tradicional exposición rural que se realiza en la Capital Nacional de la Semilla. La mandataria compartió la ceremonia con el intendente Leonel Chiarella, las autoridades de la Sociedad Rural local y funcionarios provinciales, locales y regionales, y pronunció un discurso en el que resaltó el papel fundamental del interior del país en el desarrollo económico argentino.
Durante su alocución, Villarruel felicitó a la entidad organizadora por mantener noventa ediciones ininterrumpidas mostrando el potencial agroindustrial de la región. También celebró la asunción de Noelia Castagnani al frente de la institución, y destacó que se trata de la primera presidenta mujer en la historia de la Sociedad Rural de Venado Tuerto.
La vicepresidenta enfatizó la necesidad de articular la gestión pública con la iniciativa privada para consolidar el crecimiento económico, y señaló a Venado Tuerto como un "ejemplo a seguir" en materia de matriz productiva. Ponderó el desarrollo de su parque industrial, donde funcionan firmas como Corven, Essen y Magtech; la actividad de sus semilleros; y la labor de los centros de formación agrotécnica, entre ellos la Escuela Salesiana Don Bosco, el Colegio Regional y los CFRs.
"Ustedes son el motor de la economía del país. Potenciarlos bajo una mirada integral de los sistemas productivos es lo que debemos lograr con una política de fuerte apoyo a la industria argentina", afirmó la titular del Senado.
En otro tramo de su discurso, Villarruel vinculó estrechamente el progreso productivo con la estabilidad social y el bienestar de las familias. "No hay familia si no hay trabajo, y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento", remarcó.
Para finalizar, la mandataria envió un saludo a la provincia de Santa Fe y exhortó a seguir aplicando tecnología e innovación para reducir las brechas productivas entre regiones y promover el desarrollo en todo el territorio nacional.
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