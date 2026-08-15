Victoria Villarruel visitó ExpoVenado y elogió a Venado Tuerto como modelo productivo

En otro tramo de su discurso, Villarruel vinculó estrechamente el progreso productivo con la estabilidad social y el bienestar de las familias. "No hay familia si no hay trabajo, y no hay trabajo sin producción. El futuro de la Argentina es agropecuario e industrial. El país que queremos dejarle a las futuras generaciones es uno donde la cultura del trabajo sea el pilar del crecimiento", remarcó.